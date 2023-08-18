Türkiye'nin konumu kritik: Büyük önem taşıyor, 40 milyar dolarlık hedef belirlendi

Lojistik hizmetleri ihracatının 40 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
Türkiye, sektördeki küresel gelişmelerden en çok ekonomik fayda sağlayacak ülkeler arasında değerlendiriliyor. Doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde Türkiye'den geçen taşıma koridorları üzerinde lojistik hizmetlerin birleştirilmesi, ölçeklerin büyümesi ve intermodal taşımacılık (yüklerin birden fazla taşıma türüyle taşınması) için aktarma merkezleri oluşturulması, ülkenin küresel hedefleri arasında yer alıyor.
Büyük yatırımlar taşımacılığı kolaylaştırıyor
Lojistik sektörü Türkiye için önem taşıyor
Söz konusu sektörün gelişiminde Bakanlık tarafından sağlanan desteklerin de büyük etkisi bulunuyor. Lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektörüne 2022 sonuna kadar genel destekler kapsamında yaklaşık 2,7 milyon lira, Turquality Destek Programı kapsamında ise yaklaşık 447 milyon lira destek sağlandı.
Dış ticaret verileri taşımacılık modları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2022 yılında ihraç taşımaları için ilk sırada deniz yolu yer aldı. Toplam 254,2 milyar dolarlık ihracatın yüzde 59,1'i deniz yolu ile yapıldı. İkinci sırada yüzde 31 ile kara yolu, üçüncü sırada ise yüzde 8,1 ile hava yolu yer aldı, demir yolunun oranı yüzde 1 oldu. Diğer taşımaların payı ise yüzde 0,8 olarak belirlendi.
Sektörün yeşil dönüşüm kapsamında yeniden yapılanması gerekiyor
Avrupa Birliği'nin açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın lojistik ve taşımacılık sektörü açısından da etkileri bulunuyor. Burada, düşük emisyon ve enerjiyle üretilen ürünlerin mümkün olan en düşük emisyona sahip araçlarla taşınması önem taşıyor. Bu durum, lojistik ve taşımacılık sektörünün yeniden yapılanmasını gerektiriyor.
Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında taşımacılık sektörü için belirlenen bazı hedefler şöyle: