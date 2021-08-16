Ekonomi Türkiyenin mini İHAlarına yenileri ekleniyor
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye'nin mini İHA'larına yenileri ekleniyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde mini insansız hava araçları (İHA) alanında yürütülen çalışmalar sonucu özgün çözümlere yenileri ekleniyor. Farklı sektörlerin faydalı yük entegrasyon ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde geliştirilen çok rotorlu insansız hava aracı ZCOM, IDEF 2021'de ilk kez sergilenecek. Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, "Amacımız inovasyondan daha çok birbirini taklide evrimleşmiş rotorlu mini İHA sektörünü 4 çubuk esaretinden kurtarmak" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiyenin mini İHAlarına yenileri ekleniyor
ZCQM bu özellikleriyle kendi sınıfında en hızlı ve en uzun süre görev yapma süresine sahip mini İHA olarak gösteriliyor.

İHA üreticisi Zyrone Dynamics, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) son dönemde geliştirdiği araçları ulusal ve uluslararası katılımcıların ilgisine sunacak.

Şirket, mini çok rotorlu İHA platformu sınıfında yer alan ZCQM ile 500 gram faydalı yükle 70 dakikadan fazla uçuş görevi icra edebiliyor. ZCQM, saatte 100 kilometre hıza çıkabiliyor. Kötü hava şartlarında uçabilecek şekilde tasarlanan ZCQM platformu, hızı saatte 50 kilometreyi aşan rüzgara karşı üstlendiği görevi güvenli şekilde otonom ve manuel olarak yerine getirebiliyor.

ZCQM bu özellikleriyle kendi sınıfında en hızlı ve en uzun süre görev yapma süresine sahip mini İHA olarak gösteriliyor.

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Zyrone Dynamics, yürüttüğü çalışmalarla ZCQM'a, yakın zamanda daha büyük ölçülere sahip ZCOM'u ekledi.

25 kilogram faydalı yükle 30 dakika görev yapabilen ZCOM platformu, aynı zamanda 1,5 kilogram gibi daha hafif faydalı yükle 2 saati aşan görev uçuşu yapabilecek.

ZCOM, bu özellikleriyle askeri faaliyetlerin yanında tarımsal faaliyetlerde, fırtına şartlarında açıktaki gemiye kargo taşınmasında kullanılabilecek. Hem mekanik hem de aviyonik ara yüz bakımından farklı sektörlerin faydalı yük entegrasyon ihtiyaçlarına yanıt verebilecek olan ZCOM, IDEF 2021'de ilk kez sergilenecek.

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Uluslararası yatırım alacak

IDEF 2021'de uluslararası marka olma yolunda önemli bir adım atacak olan şirket, alacağı uluslararası yatırımla İHA platformlarının sivil amaçlı kullanıldığı uluslararası pazarda büyümeyi hedefliyor.

Zyrone Dynamics Kurucu Ortağı Murat Kanber, amaçlarının inovasyondan daha çok birbirini taklide evrimleşmiş rotorlu mini İHA sektörünü 4 çubuk esaretinden kurtarmak olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisindeki sektör liderlerini verimli ve güvenilir platformlarla buluşturmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kanber, yaratılan sinerjiyle dünya pazarından da pay almak istediklerini kaydetti.

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