Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiTürkiyenin nükleer mühendisleri görev için hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin nükleer mühendisleri görev için hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alan öğrencilerden Mustafa Atahan Kisecik, Rusya'da nükleer eğitim alan ilk öğrencilerin içinde olmanın verdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bu sorumluluğu sonraki nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyorum. Bu teknolojiyi Türkiye götürmeden bu defteri kapatmak istemiyoruz." dedi.

AA
Nükleer enerji için adımlar atılmaya devam ediyor.
Nükleer enerji için adımlar atılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santral projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmak üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'nde (MEPhI) nükleer mühendislik eğitimi alan öğrencilerden Mustafa Atahan Kisecik, Rusya'da nükleer eğitim alan ilk öğrencilerin içinde olmanın verdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bu sorumluluğu sonraki nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyorum. Bu teknolojiyi Türkiye götürmeden bu defteri kapatmak istemiyoruz" dedi.

Kisecik, "Uluslararası Atomexpo 2018 Nükleer Enerji Fuarı"nda yaptığı değerlendirmede, MEPhI'de nükleer enerji mühendisliği alanında uzman hocalardan eğitim aldıklarını söyledi.

MEPhI'de eğitime başlamadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kimya Mühendisliği bölümde öğrenci olduğunu aktaran Kisecik, 6 yıldır Rusya'da projelendirme, mühendislik ve santral işletme gibi alanlarda eğitim aldıklarını anlattı.

  • Kisecik, şu an MEPhI'deki eğitimini tamamlamak üzere olduğunu ve nükleer yakıt teknolojileri üzerine bitirme tezi hazırladığını kaydetti.

MEPhI'nin bilim ve teknoloji alanında dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında bulunduğunu ifade eden Kisecik, şunları söyledi:

"Ciddi, köklü ve disiplinli bir eğitim alıyoruz. Derslerde başarısızlık durumunda zaten okuldan atılma ihtimali var ve bizim başarısız olma gibi bir lüksümüz yok. Burada aldığımız eğitim, nükleer alanda çalışmak için yeterli. Rusya'da nükleer eğitim alan ilk öğrencilerin içinde olmanın verdiği sorumluluğun bilincindeyim. Bu sorumluluğu sonraki nesillere aktarmayı bir görev olarak görüyorum. Bu teknolojiyi Türkiye götürmeden bu defteri kapatmak istemiyoruz. Bize inanıp, güvensinler yeter. Çünkü ülkemizin nükleer gelecek bize emanet."

"NGS'de maliyetin yüzde 40'ı güvenliğe harcanır"

Aynı üniversite 5. sınıf öğrencisi olan Burakhan Akyıldız da MEPhI'de ilk yıl hazırlık eğitimi, birinci ve ikinci sınıfta genel mühendislik eğitimi, daha sonra da nükleer santralin kurulum, projelendirilme ve güvenlik eğitimi alınında dersler aldıklarını söyledi.

Akyıldız, uygulamalı eğitim konusunda MEPhI'nin oldukça deneyimli bir üniversite olduğuna işaret ederek, "Özel laboratuvar ve son teknoloji ile donatılmış NGS kontrol simülasyon odaları buradaki eğitimimizi üst düzeye taşıyor. Hocalarımızın çoğu NGS'lerde görev almış, deneyimli uzmanlardan oluşuyor. Akkuyu'ya kurulacak santralin aynısı olan Voronej şehrindeki santralde toplamda 2 ay staj gördük. MEPhI sizi tam donanımlı bir nükleer enerji mühendisi olarak eğitiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek yıl şubatta mezun olacağını kaydeden Akyıldız, mezuniyet sonrası Akkuyu NGS'nin nükleer güvenlik bölümünde görev alacağını aktardı.

Akyıldız, Akkuyu NGS'de çalışmanın kendisi için gurur verici bir durum olacağını ifade ederek, "Burada yeterli eğitim aldık. Bunun dışında Rus teknolojisine de güvenebiliriz. Burada inşa edilen bir NGS'de maliyetinin yüzde 40'ı güvenlik sistemi için harcanıyor."

  • Daha önce MEPhI'de nükleer enerji mühendisliği eğitimini başarıyla tamamlayan 35 öğrenci, geçen ay Akkuyu NGS'de çalışmaya başlamıştı.

Konut satışları Nisan’da azaldı
EKONOMİ
Konut satışları Nisan’da azaldı

İşletmelere 35 milyar liralık yeni kaynak
EKONOMİ
İşletmelere 35 milyar liralık yeni kaynak

Kurulan şirket sayısı arttı
EKONOMİ
Kurulan şirket sayısı arttı

10 bin TL'lik hurda indirimi Resmi Gazete'de
EKONOMİ
10 bin TL'lik hurda indirimi Resmi Gazete'de

Altın 10 lira düştü
EKONOMİ
Altın 10 lira düştü

Türkiye’nin enerji hamlesi
EKONOMİ
Türkiye’nin enerji hamlesi

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.