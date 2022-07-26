Ekonomi Türkiyenin otomobili bu yıl yollarla buluşacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin otomobili bu yıl yollarla buluşacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili yılın son çeyreğinde banttan indirmeye hazırlanıyor.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyenin otomobili bu yıl yollarla buluşacak
Foto: Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'a dair son durumu TRT ortak yayınında paylaştı. Yılın son çeyreğinde ilk seri üretim araçların banttan indirileceği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

  • "Üretim süreci TOGG'un devam ediyor. Hedefimiz bu yıl içerisinde çıkartıp, ondan sonra da keyfini beraberce tatmak. Bursa Gemlik'te yer alacak fabrika inşaatı çalışmaları temmuz 2020'de başlamıştı. Şu anda boya ve gövde tesisiyle 1,6 kilometrelik test pisti tamamlandı.

Montaj tesisinin yüzde 98'i tamamlandı. Gemlik'te 250 robot parçalı denemelerin ardından deneme üretimi için hazır hale gelmeye başladı. Avrupa'nın en temiz boyahane tesisinde kimyasal dolum aşamasına geçildi. Montaj tesisinde ise ekipman kurulumu tamamlanarak devreye alma çalışmaları da bu arada başladı. Tesisler bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar, bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek."

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"ÖTV oranını yüzde 10'a düşürdük"

Türkiye'de, otomobilin bataryasının üretiminin yapılacağını ifade eden Erdoğan, şu anda çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, "Motor gücü 160 kilovatı geçmeyen ve ÖTV matrahı 700 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için daha önce yüzde 60 olarak uygulanan elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisini yüzde 10'lara kadar düşürdük" dedi.

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