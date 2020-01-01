Ekonomi Türkiyenin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak
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'Türkiye'nin Otomobili' marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

'Türkiye'nin Otomobili' marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarının henüz vatandaşlarla buluşması için erken olduğunu belirterek, "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin otomobili vatandaşla buluşacak.
Türkiye'nin otomobili vatandaşla buluşacak.

YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 40 yıldır reklamcılık sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadeniz, çok uzun yıllar dünyanın büyük markalarına çeşitli hizmet ve çözümler ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine yaklaşık 1,5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla başladıklarını aktaran Karadeniz, "TOGG ekibiyle ben daha öncesinde tanışmıyordum. TOGG CEO'su Gürcan Bey ve ekibiyle tanışıp onların profesyonel yaklaşımlarını, heyecanlarını görünce aynı heyecanı biz de yaşamaya başladık. Gerçekten çok doğru ve başarılı bir ürün ortaya koymuşlardı. Ben şahsen kasım ayı başı gibi otomobilleri gördüm onların heyecanın nedenlerini çok net anladım ve bu heyecanı birebir yaşamaya ben de başladım." diye konuştu.

AA
YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek etkinlik alanı oluşturduk"

Karadeniz, bu heyecanı bir şekilde otomobillerle ilgili çok ayrıntı vermeden kendi ekibine de hissettirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, projenin lansmanının Bilişim Vadisi'nde yapılmasını istiyordu. Çünkü TOGG'un yönetim merkezi binası orada. Ama burada maalesef böyle bir lansmanı yapabilecek fiziki olanaklar yeterli değildi, kapalı bir mekan yoktu. O nedenle daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek, aşağı yukarı 11 bin 500 metrekarelik bir alanına asfalt dökerek, ulaşım olanaklarını planlayarak ve çadırlarla çözüm üreterek bir etkinlik alanı oluşturmaya başladık. Bu çalışma 636 kişilik bir ekiple bir buçuk aylık bir sürede ortaya çıktı. Bu süreçte TOGG ekibiyle tanıştıktan sonra bu etkinlikte birlikte çalıştığımız Capital Event ekibiyle de bir araya geldik. Biz teknik çözümler, mekan çözümleri, teknik prodüksiyon gibi işleri hallederken onlar da Kerem Oba ve Bülent Mursaloğlu, içerik çözümlerine yoğunlaştılar ve çok başarılı bir iş ortaya çıkardılar gerçekten."

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
FOTOĞRAF 41
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
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Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.
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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.
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Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.
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Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak.
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Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.
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Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.
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Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
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Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.
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TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor.
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TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor.
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Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
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Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.


"Bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil"

  • Kasım ayında otomobilleri görmesinden dolayı işe başlarken TOGG ile bir gizlilik anlaşması yaptıklarını aktaran Karadeniz, aracı görmüş olmasının heyecanlarını daha da artırdığını ve işe daha farklı bir açıdan bakmalarını sağladığını vurguladı.

Otomobilleri gördükten sonra işin ciddiyetini ve boyutunu biraz daha büyütmeye karar verdiklerini ve sahne tasarımlarını değiştirdiklerini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Başardığımızı düşündüğümüz, otomobillerin alttan yukarı çıkarak davetlilere gösterildiği sahne, bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil. Otomobil lansmanlarında benim araştırmalarımda ve gözlemlerimde de hep karşıma çıkan şey; sunumun belli bir aşamasında ya bir perdenin arkasından otomobiller çıkar, ya otomobilin üzerindeki örtüler kalkar ya da en iyi çözüm olarak sahnenin sağından ve solundan otomobiller çıkar. Biz farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bitikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik. Çılgın diyorum çünkü bunu kapalı bir ortamda teknik olanakları her şeyi yerinde olan bir yerde yapmak çok kolay ama açık alanda yapıyorsunuz, yağmur riski var, zemine belli bir eğim vermek zorundasınız, hidrolik sistemler kendi içinde dengede olmak zorunda yani milimetrik hataları bile affetmeyecek bir çözüm üretmeniz lazım ve planladığınız her şey o anda o otomobillerin oradan çıkmasına bağlı. Eğer olmasaydı sadece bizim için değil o anı bekleyen milyonlarca insan için hayal kırıklığı olurdu. Bunun olmaması için ne gerekiyorsa planladık."

Fikret Karadeniz, etkinliğe katılımın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

İşe başlarken bin 557 kişilik bir oturma düzeni planladıklarını ancak son gece yeniden düzenlemeler yaptıklarını belirten Karadeniz, "Baktık bu 2 binlerin üzerine çıkacak ve elemek çok mümkün değil. 2 bin 100 kişilik bir oturma düzeni planladık ve salon tamamen doldu, bir kişilik bile yer yoktu. Ayrıca 500 civarında da basın mensubu takip etti. Biz bütün etkinliği Türkçe dahil 4 dilde yaptık. Hem içeride simultane yaptık hem de uyduya çıktık. Bütün dünyaya yayın yaptık." şeklinde konuştu.

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"Herkesin otomobilleri yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır"

Karadeniz, gösterim araçlarının Türkiye'de dolaştırılması ve vatandaşlara gösterilmesi yönündeki beklentilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben, TOGG CEO'muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar'ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında.

  • Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak.

Türk insanı bunu hak ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır."

TOGG CEO'sundan yerli otomobil için fiyat açıklaması
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TOGG CEO'sundan yerli otomobil için fiyat açıklaması
Türkiye'nin otomobili tanıtıldı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş otomobilin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu. Karakaş 'Fiyat vermek hem doğru değil hem de iki sene sonrası için mümkün değil' ifadelerini kullandı.


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