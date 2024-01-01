Türkiye’nin otomobili Togg 81 ilde

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un teslimatları hız kesmeden sürüyor. Togg, bugüne kadar 19 bin 583 T10X'i sahiplerine teslim etti. Togg'un X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk. Aralık ayında da çekilişle T10X almaya hak kazanan 6 bin 8 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik" ifadelerine yer verildi.





SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

Paylaşımda şunlar kaydedildi: "81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle."





HARİTADA GÖSTERİLDİ

Şirketin 2023 yılı için 20 bin teslimat hedefi bulunuyordu. Mayıs ayında 306 araç teslimatıyla başlayan şirket, haziranda 502, temmuzda 627, ağustosta bin 965, eylülde 2 bin 204, ekimde 3 bin 567 ve kasımda 4 bin 401 adetlik teslimat gerçekleştirmişti.

Öte yandan hangi ile kaç adet araç teslimatı yapıldığı da haritada gösterildi. Togg’un paylaşımında öne çıkan ilk 10 il arasında İstanbul'da 6 bin 870, Ankara'da 2 bin 636, Bursa'da 918, Kocaeli'de 871, Konya'da 693, İzmir'de 649, Antalya'da 574, Gaziantep'te 455, Kayseri'de 354 ve Adana'da 329 adet aracın teslimatının yapıldığı görüldü.



