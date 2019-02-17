Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin "yeni nesil tank avcıları" emin adımlarla göreve hazırlanıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türkiye'nin zırhlı kara aracı platformu üreticilerinden FNSS arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.
FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip ve Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak üretime hazır hale getirdi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt içinde geliştirilen tanksavar füzeleri de muharebe etkinliğini artıracak şekilde, projeye özel geliştirilen tanksavar kuleleri ile zırhlı araçlara entegre edildi.
Yoğun test trafiğinde göreve hazırlık
FNSS’nin STA Projesi kapsamında geliştirdiği tekerlekli ve paletli tanksavar platformlarının kalifikasyon testleri devam ederken paletli Kaplan STA tanksavar platformundan OMTAS füzesinin ilk atışı yapıldı.
SSB ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı proje ekiplerinin de katılımıyla 13 Şubat 2019’da Konya Karapınar’da gerçekleşen atış testinde Kaplan STA tanksavar platformundan fırlatılan ilk OMTAS füzesi hedefi başarıyla vurdu.
Böylece OMTAS'ın Kaplan STA tanksavar platformuna entegrasyonu doğrulanırken projenin önemli bir aşaması daha geçilmiş oldu.
- Yıl içerisinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak, Türkiye'nin "yeni nesil tank avcısı" Kaplan ve Pars platformlarının teslimatlarına başlanacak.
Milli füzenin önemi artacak
Projeyle birlikte milli füze OMTAS'ın önemi ve kullanımı da artacak.
Üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi olan OMTAS, özgün tasarımı ve üzerinde barındırdığı yeni nesil tasarımı ile öne çıkıyor.
ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlık ile karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor.