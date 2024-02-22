|
Ekonomi

Türkiye'nin yerli ve milli uçak ile İHA'larının ilk uçuş görüntüleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçak ve İHA'larının ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Görgün paylaşımında, "Gökyüzüne bir kere daha bak" ifadelerini kullandı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:24 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:49 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye'nin yerli uçak ve İHA'ları.
Türkiye'nin yerli uçak ve İHA'ları.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

İşte Türkiye'nin yerli ve milli uçak ile İHA'larının ilk uçuş görüntüleri

Gökyüzüne bir kere daha bak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, Bayraktar TB3, ANKA-3 ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı.

Görgün paylaşımında, "Gökyüzüne bir kere daha bak” ifadelerine yer verdi.

KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldı

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.

#KAAN
#Haluk Görgün
#Türkiye
#Bayraktar TB2
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yeni bir aktif fay keşfedildi: O ilden geçiyor! Tam 95 kilometre uzunluğunda, 7,3’lük deprem üretebilir