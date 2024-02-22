Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.
İşte Türkiye'nin yerli ve milli uçak ile İHA'larının ilk uçuş görüntüleri
Gökyüzüne bir kere daha bak
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çelik kanatları HÜRKUŞ, Bayraktar TB2, AKSUNGUR, AKINCI, KIZILELMA, HÜRJET, Bayraktar TB3, ANKA-3 ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın gök vatanla buluştuğu ilk dakikaların görüntüsünü paylaştı.
Görgün paylaşımında, "Gökyüzüne bir kere daha bak” ifadelerine yer verdi.
KAAN ilk uçuşunda 13 dakika havada kaldı
Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı.