Türkiye’ye karşı başarı şansları yok

Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile GKRY arasında imzalanan “Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması”na ilişkin “Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı, Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu’da düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin “Geride bıraktığımız hafta içerisinde 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur” dedi.
PROVOKASYONU TAKİP EDİYORUZ
Kıbrıs’ta “garantörlük” sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan “Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması”na ilişkin sorular üzerine Bakanlık, şu yanıtı verdi: Doğu Akdeniz’de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip ediyoruz.
EN SERT CEVABI VERİRİZ
Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC’nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye’ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Garantör ülke olarak, dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır.