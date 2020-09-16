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Ekonomi Türkiyeye Rus turist akını Ağustosta 225 bini buldu, sezon kasıma kadar uzayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'ye Rus turist akını: Ağustosta 225 bini buldu, sezon kasıma kadar uzayacak

Dnyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede alınan önlemler sayesinde salgını kontrol altına alan Türkiye, turistlerin de tatil için en güvenli gördüğü ülkeler arasına girdi. Yabancı turistler akın akın yurda geliyor. Normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor. Kente ağustos ayında toplam 225 bin olan Rus turist sayısı, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakaladı. Yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da turizm sezonu kasıma kadar uzayabilir.
Antalya'da turizm sezonu kasıma kadar uzayabilir.

Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye’nin yurt dışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının eylül ayında ağustosa oranla çok daha iyi olabileceği yönünde Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasını değerlendirdi.

En çok turist Rusya'dan

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran’daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya’da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı. Ağustos ayında ise Almanya’nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya’nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi" dedi.

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Rezervasyonlar gayet iyi

Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, Muhtemelen sezonun da kasım- aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya’daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.

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Salgın sürecinde büyük başarı

Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye’ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, "Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.

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Moral verici gelişmeler var

Antalya’nın yılda yaklaşık 15 milyon turist ağırlayan bir şehir ve bu şehrin bir turizm hafızası olduğuna dikkati çeken The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, Tabi ki zorlu bir dönemden geçtik, fakat toparlanma aşamasındayız. Rusya, bu sektörde lokomotiflerden ve en önemli pazarlarımızdan biri. Şu an moral verici gelişmeler var. İnsanlar bu dönemde moral ve motivasyon için tatil tercihlerine devam ediyor. Tabi ki Türkiye onlar için çok önemli destinasyon. İki ülkenin karşılıklı dostluğu turizmdeki bu verimli alışverişi işlerimize yansıtıyor. Bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

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