Türkiye’ye altın güven

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söyledi. Bakan Cano önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma" dedi.

İSVİÇRE ALTINA EL KOYABİLİR

İsviçre'nin ambargolara maruz kaldığını aktaran Venezuela Madencilik Bakanı, yatırımcıların endişe yaşadığını söyledi. Bakan Cano, "Bu işlem iki müttefik ülke arasında yapılıyor çünkü, düşünün; eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" şeklinde konuştu. Cano bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamadı. Bakan Cano hükümetin bu yıl küçük çaplı altın madencilerinden 9.1 ton altın satın aldığını da sözlerine ekledi. Cano, Türkiye'de rafine edilen altının Venezuela'ya iade edildikten sonra merkez bankasının varlık portföyüne dahil edildiğini bildirdi.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK ÜLKENİN ALTINI İŞLENİYOR

Türkiye'de bir kıymetli maden şirketinin yetkilisi, birçok ülkeden gelen altının rafinasyonunun yapıldığını, Venezuela'nın ambargolu bir ülke olduğunu, onun gibi sıkıntılı olan Asya'da ve Ortadoğu'da birçok ülke olduğunu belirterek, "Oralardaki insanlar varlıklarını, madenler de ürünlerini Türkiye'de daha gelişmiş olan rafinerilere getiriyor. Türkiye diğer ülkelere göre daha güvenilir, rafinasyon diğer ülkelere göre daha hızlı ve maliyeti daha düşük olabilir. Bu yüzden burayı tercih edebiliyor. Varlıklarını Türkiye'de tutmak isteyen, dahilde işleme gibi rejimlerden yararlanmak isteyenler Türkiye'ye geliyor" açıklamasında bulundu.

Victor Cano

20 TON ALTIN İTHAL EDİLDİ

TÜİK verilerine göre Venezuela ile altın ticareti 2018 yılında başlıyor. Ülkeden yapılan standart dışı işlenmemiş altın ithalatı Ocak ayında 40.9 milyon dolar, Şubat'ta 96.8 milyon dolar, Mart'ta 381.7 milyon dolar, Nisan'da 204.7 milyon dolar, Mayıs'ta 54.6 milyon dolar oldu. Böylece beş aylık dönemde 778.7 milyon dolar tutarında 20.15 ton standart dışı işlenmemiş altın ithal edildi. Buna karşılık ülkeye altın ihracatı yapılmamış görünüyor. ABD, insan hakları ihlalleri ve demokrasinin zayıflatılması gerekçeleriyle geçen yıl Venezuela'ya bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının devletin ya da devlete bağlı kurumların çıkardıkları tahvilleri almalarına getirilen yasak da var.