Türkler Çinliler’den sonra dünyada en çok çitleyen millet oldu

Türkiye’nin kuruyemiş ürünleri verimli ve büyük topraklara sahip. Kuruyemiş kalitesi ve ürün çeşitliliği bakımından da çok zengin.

Türkiye’nin kuruyemiş yetiştiriciliği, işlenmesi ve tüketimi konusunda çok zengin ürün çeşidi ve kalitesiyle dünyada ikinci sırada yer aldığını belirten Ufresh Satış Müdürü Üsame Boz, "Bu derece kaliteli ve çeşitli ürün yelpazesi olunca en lezzetli ve en kaliteli ürünü bulmak için her ürün için çeşitli illeri tercih ediyoruz. Tüketilmek istenilen zaman geldiğinde ise en uygun sıcaklık ve zaman ayarlanarak kavurma işlemini yaparak kalite ile lezzeti buluşturuyoruz. Karadeniz’den fındık, Gaziantep’ten Antep fıstığı, Trakya Bölgesi ve Nevşehir’den kabak çekirdeği gibi ülkemizin dört bir yanından meşhur olmuş kuruyemişleri bölgedeki en kaliteli ve kontrollü tarım yapan üreticiyi bularak ürünleri servis ediyoruz” dedi.

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En fazla ay çekirdeği tüketiyoruz

Türkiye’deki kuruyemiş tüketim alışkanlıklarına da değinen Boz “Türkiye’de en çok tüketilen kuruyemiş ay çekirdeği olurken, onu yer fıstığı takip ediyor. Türkiye, kuruyemiş tüketiminde kişi başına 11 kilogramın çok az atında ve bu rakam bizi dünyada Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bölgesel olarak tüketime bakıldığında ise İstanbul ve Marmara Bölgesi başta geliyor. Onu Ankara, İzmir, Bursa gibi iller takip ediyor. Yurtiçi kuruyemiş tüketimde ağırlıklı olarak dökme / açık ürün tüketilirken son yıllarda hijyene verilen önemin artmasıyla paketli ürünlerin pazar payı artmakta” diyerek özellikle pandemi sürecinde kuruyemiş tüketiminin daha da arttığını belirtti.

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