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Ekonomi

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi yarın açılıyor

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’nin açılışı yarın yapılacak. Bakan Uraloğlu, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını belirtti.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:17 - 12/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi

TÜRKSAT Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi’nin açılışı, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılacak.

Bakan Uraloğlu, yazılı yaptığı açıklamada, hizmete açacakları merkezin, ülke güvenliği açısından kritik olan tv-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlayacağını söyledi.

Uraloğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminde TÜRKSAT’a yapılan saldırıyı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gölbaşı Yerleşkesine 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminde yapılan saldırının, TÜRKSAT AŞ’nin stratejik önemini bir kez daha ortaya koymuştur. TÜRKSAT, Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni Kahramankazan Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (HAB) kurdu. Bu merkez, ülke güvenliği açısından kritik olan TV-radyo, internet hizmetleri ve uydu yer istasyonları üzerinden iletilen verilerin, deprem, terör saldırısı, doğal afet ve yangın gibi olağanüstü durum veya sistem kaynaklı acil durumlarda kesintiye uğramamasını sağlamayı amaçlıyor."

Uraloğlu, merkezdeki uydu veri hizmetlerinin, Türksat-5B ve Türksat-4B uydularına yedeklilik sağlamak üzere tasarlandığını kaydederek, "TÜRKSAT, bu yeni tesisle birlikte olağanüstü durumlarda hızlı bir şekilde trafiği aktarabilecek, operasyona hazır ve farklı bir coğrafyada yedeklilik sağlayarak ülke güvenliğine önemli bir katkı sunmayı hedefliyor" dedi.

#TÜRKSAT
#Abdulkadir Uraloğlu
#Türksat-5B
#Türksat-4B
41 dakika önce
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