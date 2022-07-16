Ekonomi TUSAŞ Farnborough Airshowda sahneye çıkıyor ATAK ve HÜRKUŞ hayran bırakacak
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor: ATAK ve HÜRKUŞ hayran bırakacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18-22 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow'a katılacak. Havacılık fuarında ATAK ve HÜRKUŞ, uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

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Haber Merkezi DHA
TUSAŞ Farnborough Airshowda sahneye çıkıyor: ATAK ve HÜRKUŞ hayran bırakacak
ATAK - HÜRKUŞ

TUSAŞ'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; TUSAŞ, 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin planlandığı dünyanın en önemli havacılık fuarı olan Farnborough Uluslararası Airshow'da, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak.

ATAK ve HÜRKUŞ, fuarda ayrıca uçuş gösterisi yapacak.


TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough’da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak; ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor
FOTOĞRAF 8
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Bazı ziyaretler için Konya'ya gelen Piyade, Mütevelli Heyet Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan vakfın çalışmalarını anlattı.
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ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ'ın vakfın şirketleri olduğunu, tamamen halkın bağışlarıyla kurulduğunu anlatan Piyade, bunların Türkiye'nin savunma sanayisinin amiral gemisi şirketler olduğunu dile getirdi.
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Piyade, Türkiye'nin ilk Milli Muharip Uçağı'nın üretiminde en seçkin mühendislerin istihdam edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:<br><br>\"Gece gündüz 24 saat esasına göre çalışıyoruz, büyük mesafe katettik. Cumhurbaşkanımızın emrettiği şekilde 2023'te hangardan çıkartacağız. Sonraki yıllarda da uçuşa başlayacak ve envanterimize dahil olacak. Son teknoloji eseri, havada kalma süresi, mühimmat taşıma süresi, radara görünmezlik özelliğiyle diğerlerine göre çok farklı yerli ve milli olacak. İnşallah gelecekte bunun motorunu da üreteceğiz.\"
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Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in de hazır olduğunu, 2023'te uçacağını dile getiren Piyade, TUSAŞ'ta hep birlikte bunun gururunu yaşayacaklarını ifade etti.
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\"Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız\"<br><br>Piyade, Kayseri'deki ASPİLSAN Enerji Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi'nde de bor atıklarından lityum iyon pil ürettiklerini söyledi.
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Yerli ve milli lityum iyon pilin deneme üretimlerine başlandığını belirten Piyade, \"Lityum çok değerli bir ham madde. Biz bunu Türkiye'de çokça var olan bor madeninin atığından çıkarıp, lityum pil ürettik. Gelecekte de ihtiyacımızı buradan karşılayacağız.\" dedi.
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Lityum iyon pil ithalatını bitirip ihracat yapan ülke olmayı hedeflediklerini vurgulayan Piyade, şöyle konuştu:<br><br>\"Avrupa'da dahi olmayan bir yatırımı gerçekleştiriyoruz. Artık havada, karada, denizde ve güç kaynaklarında varız. Tüm elektrikli ev aletlerinde, uçaklarda, trenlerde, hızlı trenlerde, Milli Muharip Uçağı'nda, SİHA'larda ürettiğimiz lityum iyon pili kullanacağız. Balıkesir'deki fabrikamızda da jeneratör ve alternatör üretim çalışmalarına başladık. Gelecekte motoru da bize ait olacak şekilde seri jeneratör ve alternatör üretimi yapacağız. Bir iki ay içinde üretime geçeceğiz.\"
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Vakfın, milli savunma sanayi projelerine geçen yıl aktardığı bütçenin 700 milyon lirayı bulduğunu anlatan Piyade, bunun 100 milyon lirasının vakfa yapılan bağışlardan oluştuğunu bildirdi.<br>
Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı için yoğun mesai harcanıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade, Milli Muharip Uçağı'nın 2023'te hangardan çıkması için yoğun çalışma yapıldığını söyledi.


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