Ekonomi TUSAŞ, Katar Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzaladı
SAVUNMA SANAYİ

TUSAŞ, Katar Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Katar Üniversitesi ile akademik iş birliği anlaşması imzalandı.

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Haber Merkezi AA

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, uluslararası akademik iş birliklerine dünyanın en başarılı ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Katar Üniversitesi ile devam ettiği belirtildi.

Anlaşma kapsamındaki yaz staj programı ile orta/uzun vadede nitelikli ve iyi yetişmiş insan gücüne katkı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ek olarak, anlaşma kapsamında Katar Üniversitesi öğretim kadrosu ile gerçekleştirilecek olan akademik iş birlikleri vasıtasıyla iki tarafın da eğitim kataloğundaki çeşitliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Akademik alanda gerçekleştireceğimiz iş birliklerinin yanında Ar-Ge ve inovasyon kapsamında önemli projelerin Katar ile hayata geçirilmesi için yapılacak çalışmalar da imzalanan bu anlaşma kapsamında ele alınacaktır."

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