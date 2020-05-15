TUSAŞ'tan bir ilk daha: Yerli ve milli ürünler artık mobilde

TUSAŞ, projelerini ve ürünlerini kamuoyuna daha iyi tanıtmak için geliştirdiği mobil uygulamayı hizmete sundu. Ürünlerini ilk kez geçtiğimiz yıllarda “Sanal Gerçeklik” ve “Artırılmış Gerçeklik” hangar tur uygulamaları ile tanıtan TUSAŞ, bu yıl da Türkiye savunma sanayii eko sisteminde ve savunma sanayii paydaşları arasında bir ilki daha gerçekleştirdi.

Mobil uygulama ile kullanıcılar ürünler hakkında bilgi alabilecek, sanal hangar VR tur ile yerli ürünlerini tüm detayları ile birebir görebilecek.

Artırılmış gerçeklikle 360 derece tur

TUSAŞ mobil uygulama hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, “Uygulamayı herkesin cep telefonlarına yüklemesini istiyoruz. TUSAŞ olarak gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli ürünler hakkında detaylı bilgi almak, bu ürünler ile sanal ortamda buluşmak artık çok daha kolay oldu. TUSAŞ uygulamamızla sanal hangar turu, artırılmış gerçeklik ile 360 derece ürünleri yakından görme, kariyer fırsatları gibi birçok bilgiye erişebileceksiniz” dedi.