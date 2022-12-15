Ekonomi Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4lük artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4'lük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

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Haber Merkezi AA
Ücretli çalışan sayısında yüzde 7,4lük artış
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerine göre, geçen yılın ekim ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 artışla 14 milyon 883 bin 717 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylül ayına göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaatta yüzde 1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.

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