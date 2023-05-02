|
Ekonomi

Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı: Bu faturanız devlet tarafından karşılanmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği ücretsiz doğalgaz uygulaması başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, doğalgaz faturalarının devlet tarafından karşılandığı yazısı dikkat çekti.

13:42 . 2/05/2023 Salı
Diğer
Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı.

Ücretsiz doğalgaz faturaları evlere ulaşmaya başladı.

Filyos Limanı'ndaki sondaj çalışmaları, mutlu sonuç vermeye devam ediyor. Türkiye, enerjide bağımlılıktan kurtulma yolunda emin adımlar atıyor. Karadeniz'de keşfedilen gazın evlere ulaştırılması çalışmalarında sona gelinirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeler de peş peşe geldi.

Doğalgaz bir ay ücretsiz

Erdoğan, 81 ilde evlerde kullanılan doğalgazın 1 aylık süre ile ücretsiz olacağını açıkladı. Bu müjdenin ardından 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi. Milyonlarca doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren ücretsiz fatura uygulaması ise ay başı itibariyle başladı.

Faturalarda 0 TL detayı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vatandaşların evlerine gelen faturalarda 0 (sıfır) TL ile karşılaştı. Paylaşılan görüntülerde faturaların Devlet tarafından ödendiği belirtildi.

"Bu faturanıza esas tutar Devlet tarafından karşılanmıştır"

"Karadeniz gazımız hayırlı olsun" denilen mesajda ise, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı Düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.




#doğalgaz
#Recep Tayyip Erdoğan
#fatura
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.