Ekonomi Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi belli oldu

Türkiye'nin büyüme verisi resmi olarak açıklanmadan önce yapılan anketlere göre ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

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Haber Merkezi AA
Üçüncü çeyrek büyüme beklentisi belli oldu
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Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5 ve ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verilerini 30 Kasım Çarşamba günü açıklanacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın 3. çeyrekte yüzde 3,9 artmasını öngörüyor.

Tahminler yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında

Ankete katılan ekonomistlerin üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer aldı.

2022 yılı büyüme beklentisi ortalaması yüzde 5,2

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin 2022'ye ilişkin büyüme beklentileri, en düşük yüzde 4,5 ve en yüksek yüzde 5,7 oldu.

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