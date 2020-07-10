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Ekonomi Uçuşlarda 18 yaş altına uygulanan zorunluluk kaldırıldı Artık tek başına uçabilecekler
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18 yaş altı için uçuşlarda uygulanan ebeveyn zorunluluğu kaldırıldı - 18 yaş altı çocuklar tek başına uçuş yapabilecekler

Uçuşlarda 18 yaş altına uygulanan zorunluluk kaldırıldı: Artık tek başına uçabilecekler

Koronavirüs salgını döneminde durdurulan uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte getirilen 18 yaş altına velisi bulunmadan uçamaz zorunluluğu alınan yeni kararla birlikte kaldırıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde velisi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı" dedi. Pegasus'tan gelen açıklamada da 18 yaş altı misafirlerin seyahat izin belgesiz uçuşlara kabul edileceği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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18 yaş altı gençler için uçakla seyahatlerinde veli/vasi ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

  • "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizin için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil! Ama lütfen mask maskeniz ile beraber seyahat ediniz."

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Pegasus da kısıtlamayı kaldırdı

Pegasus, "Yurt içine seyahat edecek 18 yaş altı misafirlerimizin yanlarında velisi veya vasisi bulunması şartı kaldırılmıştır. 18 yaş altı misafirlerimiz, seyahat izin belgesi alınmasına da gerek olmaksızın uçuşlarımıza kabul edilecektir." açıklaması yaptı.

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