|
Ekonomi

Pegasus'tan bir ucuz bilet kampanyası daha: İşte indirimin geçerli olan hatlar

Pegasus, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 12 Şubat-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak seyahatleri 5 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkardığını duyurdu. Kampanya 30-31 Ocak'ta alınacak biletler için geçerli olacak.

14:30 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 14:55 - 30/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.


Kampanya Kıbrıs uçuşlarında toplam 8.500 koltuk için geçerli olacak.


Kampanyanın geçerli olduğu hatlar şöyle:

5€+vergilerle olan hatlar:


Ercan-Adana


Ercan-İzmir


Ankara- Ercan-Ankara


İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen


9€+vergilerle olan hatlar:


İzmir-Ercan


Ercan-Kayseri


Antalya-Ercan


Ercan-Antalya


Ercan-Diyarbakır


Ercan-Gaziantep


15€+vergilerle olan hatlar:


Adana-Ercan


19€+vergilerle olan hatlar:


Kayseri-Ercan


Diyarbakır-Ercan


Gaziantep-Ercan




#Ucuz bilet
#Pegasus
#Seyahat
#Kampanya
#İndirim
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak belediye başkan adayları 2024 isim listesini açıkladı