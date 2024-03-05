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Ekonomi

THY'den bir ucuz bilet kampanyası daha: 799 TL'den başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) tüm yurt içi uçuşlar için bilet fiyatını 799 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. Fiyatlar sadece 5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerde geçerli olacak.

10:03 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 10:04 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.


5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.


Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.


Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.


Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.




#THY
#Uçak Bileti
#Kampanya
14 dakika önce
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