İşe alımların 600’ünün pilot olacağını belirten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, “Daha önceki başvurular üzerinden işe alım sürecimiz devam ediyor. Kabin memuru alımı için nisanda ilana çıkacağız” dedi. Bolat, 3 bin dolar harcayan nitelikte turistlerin olduğu 11 ülkeye odaklanacaklarını da belirtti.