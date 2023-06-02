Ukrayna Altyapı Bakanı kötü haberi verdi: Tahıl Girişimi yine durduruldu

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul’da imzalanan tahıl anlaşması geçtiğimiz günlerde tekrar uzatılmasının ardından anlaşmanın uygulanması konusunda sorunlar devam ediyor. Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tahıl Girişimi yine durduruldu" dedi.

Rusya’nın 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde herhangi bir açıklama yapmadan Chernomorsk Limanı’na gelen sadece 1 gemiyi denetim için kaydettiğini belirten Kubrakov, Ortak Koordinasyon Merkezi’nde görevli diğer tarafların Tahıl Girişimi’ne katılım için üç limanda 10 gemiyi onayladığını ifade etti.