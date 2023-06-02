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Dünya

Japonya'da Mawar tayfunu alarmı: Hızı 160 kilometrenin üzerine çıkacak

Doğu Asya'da ortaya çıkan tropikal Mawar tayfununun etkisi altına aldığı Japonya'da, taşkın ve heyelan uyarıları verildi. Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkaracağı kaydedilen tayfunun, Okinawa'ya doğru, ülkenin batısına yönelmesinin beklendiği bildirildi.

07:43 . 2/06/2023 الجمعة
AA
Mawar tayfunu

Mawar tayfunu

Japonya Meteroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneybatı bölgesini etkisi altına alan tropikal Mawar tayfununa karşı uyarılarını güncelledi.


Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaletlere yönelik taşkın ve heyelan uyarısı yapan JMA, Koçi dahil bazı bölgelerde halka, geçici tahliye çağrısı yaptı.

Hızını saatte 160 kilometrenin üzerine çıkaracağı kaydedilen tayfunun, Okinawa'ya doğru, ülkenin batısına yönelmesinin beklendiği bildirildi.


Şikoku ve Kinki bölgelerine "hayati risk taşıyabilecek doğal afet" uyarısı yapan ajans, Okinawa kıyılarına 9 metrelik dalgaların erişebileceğini duyurdu.


- ABD’nin Guam Adası'nı vurmuştu

Mawar Tayfunu, 24 Mayıs’ta ABD'ye bağlı Guam Adası'nı şiddetli rüzgar ve yağmurla vurmuş, adanın büyük kısmında elektrik kesilmiş, sakinlerin büyük bölümü tahliye edilmişti.


Guam Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), 4. kategorideki tayfunun, Guam'ın kuzey kısmından geçtiğini, rüzgarın hızının saatte 230 kilometreye kadar çıktığını bildirmişti.


ABD Başkanı Joe Biden da ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı olan Guam Adası'nda "acil durum" ilan edildiğini duyurmuştu.




#Japonya
#mawar tayfunu
#Doğu asya
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