Ekonomi Ukrayna Merkez Bankasından Türkiyeye Rusya çağrısı
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna Merkez Bankası'ndan Türkiye'ye 'Rusya' çağrısı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna, Türkiye ve diğer bazı ülkelerini Rus ödeme sistemi Mir'i kullanmamalarını istedi.

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Haber Merkezi Diğer
Ukrayna Merkez Bankasından Türkiyeye Rusya çağrısı
Foto: Arşiv.

Ukrayna merkez bankası, Türkiye, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam ve Kırgızistan merkez bankalarından Rusya'nın Mir ödeme sistemi kartlarıyla yapılan tüm işlemleri durdurmalarını istedi.

  • Ukrayna merkez bankası yaptığı açıklamada diğer merkez bankalarından ATM'lerinde Mir kartlarını kabul etmeyi durdurmalarını, sistemin e-ticaret ve karşılıklı para transferlerinde kullanılmasını imkansız hale getirmeleri çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Bu isteği Ukrayna'ya saldırıları devam eden saldırgan ülke üzerinde küresel finansal baskıyı artırmaya olan acil istek doğrultusunda yapıyoruz" ifadeleri yer aldı.

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