Ukrayna Rusya'ya yaptırımları genişletti

Ukrayna hükümeti, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları genişletme kararı aldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptırımların genişletilmesini içeren "Rusya'da üretilen, Ukrayna'ya ithal edilmesi yasaklanan mallar listesinde değişiklik yapılması hakkındaki kararı" onaylandığını belirtti.

Yaptırımların, Rusya’dan üretilen çeşitli sanayi ürünlerine getirildiğini söyleyen Kubiv, “Rusya’dan mineral gübre, tarım ürünleri, nakliye araçları, kontrplak ve bazı diğer ürünlerin çeşitli tiplerine yaptırım uygulanacak” dedi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ise yaptığı açıklamada, mütekabiliyet gereği Rusya’dan bazı ürünlerin ithalatının yasaklandığına işaret ederek, “Yeni yaptırımlar, tümüyle Ukrayna’da üretilebilecek veya alternatif yollardan temin edilebilecek ürünleri kapsayacak” diye konuştu.

Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Kiev yönetimi, 2014'ten bu yana Moskova'ya yönelik çeşitli ekonomik kısıtlamalar yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu kısıtlamalar arasında, Rusya'dan doğrudan doğal gaz ithalatının durdurulması, Rus bankalarına yönelik yasaklar ve iki ülke arasındaki hava trafiğinin kısıtlanması gibi önlemler yer alıyor.

Rusya ise 1 Kasım 2018'de yürürlüğe giren kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik ekonomik kısıtlama uygulamaya başlamıştı.

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