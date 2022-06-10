Ekonomi Ukrayna tahılı yüklü tren yola çıktı Türkiye üzerinden Ortadoğuya ulaşacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Ukrayna tahılı yüklü tren yola çıktı: Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya ulaşacak

Rusların kontrolü altındaki Ukrayna’nın Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların Kırım’a doğru yola çıktığı açıklandı. Yetkililer, Türkiye ile sözleşmelerin yapıldığını, tahıl yüklü trenlerin Orta Doğu’ya kadar ulaşacağını bildirdiler.

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Haber Merkezi İHA
Ukrayna tahılı yüklü tren yola çıktı: Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya ulaşacak
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Rusya’nın Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları devam ederken, Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı.

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Açıklama yapan bir Rus yetkili, “Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol’den Kırım’a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir” ifadeleri kullanıldı.

  • Rus yetkili ayrıca, “Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu’ya ulaşmalarını umuyoruz” dedi.

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