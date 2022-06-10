Ukrayna tahılı yüklü tren yola çıktı: Türkiye üzerinden Ortadoğu’ya ulaşacak

Rusya’nın Ukrayna tahılının ihracatına engel olduğu tartışmaları devam ederken, Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna’nın Zaporijya bölgesindeki Melitopol şehrinden tahıl yüklü ilk vagonların yola çıktığı açıklandı.
TÜRKİYE ÜZERİNDEN ORTADOĞU'YA GÖNDERİLECEK
Açıklama yapan bir Rus yetkili, “Tahıl yüklü 11 vagonun Melitopol’den Kırım’a doğru yola çıktığını gurur ve sevinçle bildiririm. Yakın gelecekte bu teslimatların yüzlerce kat artacağı öngörülebilir” ifadeleri kullanıldı.
- Rus yetkili ayrıca, “Türkiye ile ana sözleşmeler yapılıyor. Tahıl yüklü trenlerin Kırım'dan geçerek, Orta Doğu’ya ulaşmalarını umuyoruz” dedi.