Ukrayna'da Bayraktar TB2'nin başarısı: Rus ateşinde delik deşik olmasına rağmen üsse geri döndü

İngiliz yayın kuruluşu The Times, Bayraktar TB2'yi konu edindiği önemli bir röportaja imza attı. Bayraktar TB2'ler için övgü dolu cümlelerle bahsedilen makalede Ukraynalı bir pilotun sahada Bayraktar TB2 ile yaşadığı deneyimlere yer verildi.

İngiliz The Times gazetesine konuşan Ukraynalı Bayraktar TB2 SİHA Pilotu “Odesa”, savaş sırasında TB2 ile deneyimlediği olayların etkileyici bir şekilde aktarıldığı makale çok ses getirecek.





Savaşın ilk başlarında Belarus sınırında görevlendirilen operatör, sınırda çok uzun bir Rus askeri araç konvoyu tespit ediyor. Operatör, tespitin hemen ardından konvoyda hava savunma sistemi olup olmadığını kontrol ediyor. Ve yoğun ağaçlık bir bölgede hedefini seçiyor.

Bayraktar TB2 SİHA'dan bırakılan bombalar konvoyun tam ortasına düşüyor. Konvoydaki yakıt tankerleri birer birer infilak ediyor ve sonucunda diğer araçlar da imha ediliyor. Operatör ise bu sırada ekranından konvoyda meydana gelen kargaşayı izliyor.

REKLAM

UKRAYNALI BAYRAKTAR TB2 SİHA PİLOTU: ODESA

Kendisine “Odesa” lakabı takan Bayraktar TB2 pilotu şunları kaydediyor:

“Sanırım bu benim en büyük başarımdı. Bu saldırı, Çernigiv ve Kiev istikametindeki saldırıyı durdurdu çünkü düşmanın ekipmanları için hiç yakıt kalmamıştı.”

TB2 ile düzinelerce kez sorti yaptığı kaydeden Ukraynalı pilot, bugüne kadar 50'den fazla öncelikli hedefi imha ettiğini kaydediyor. Bu hedefler arasında hava savunma sistemleri ve mühimmat depoları yer alıyor.

“Bayraktar'la yaptığımız iş ameliyata benzer. Helikopterler veya uçaklar gibi ordumuz için bir hava desteği sağlamak için kullanmıyoruz.

Amacımız; yakıtı ve mühimmatı imha ederek düşmanı ilerlemelerini durdurmaya zorlamak. Onları birliklerimize saldırma araçlarından mahrum bırakıyorum.”

Daha önce Rusya'nın işgal ettiği ancak şu anda geri çekilmek zorunda kaldığı Karadeniz'de bulunan Yılan Adası'nda kaydedilen Rus askerlerine ait ses kayıtları Rus güçlerin Bayraktar'lardan ne kadar korktuğunu gözler önüne sermişti.

REKLAM

Ukraynalı TB2 pilotu, vurulmamak için sürekli yer değiştiklerini de aktarıyor.

“TABİİ Kİ POZİSYONLARIMIZI DÜZENLİ OLARAK DEĞİŞTİRİYORUZ, YAŞAMAK İSTİYORSANIZ BU GEREKLİ.”

40'lı yaşlarında olan Odesa, profesyonel bir asker. 1999 yılında Harkov Askeri Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun olan Odesa, daha sonrasında orduya katılıyor. 2014 yılında ise Rusay'nın Kırım'ı işgal etmesinin ardından küçük boyutlu drone'ları uçurmaya başlıyor.

TEST VE EĞİTİM SÜRECİ

TB2'yi uçurmak için ise bir dizi test sürecinden geçerek BAYKAR'da eğitim alıyor. Bu testlerden birinde ise duygusal durumu ve baskı altında sakin kalıp kalamadığı test ediliyor.

Sonuçta Bayraktar TB2 SİHA hiçbir pilot değişimi olmadan 24 saat havada kalabiliyor. Bir diğer test ise gizli topçu veya uçaksavar sistemleri için çalıları temizlemek gibi monoton görevlere uzun süre odaklanmak üzerine oluyor.

Tüm bu eğitim süreci ise daha sonrasında meyvesini veriyor. Odesa'nın bağlı olduğu birliğin İHA'ları Kiev yakınlarındaki savaşta sürekli havada idi.

REKLAM

“Eşlerimizin ve çocuklarımızın tehlikede olduğu bilgisi ile baş etmek zordu. İki çocuğum var ama sadece kendimden bahsetmiyorum, Ukrayna'nın tüm çocuklarından bahsediyorum. Asker kaybını anlıyorum ama çocukların öldürülmesini anlayamıyorum.

Ama burada duygulara yer yok. Öfkem yok, sinirlenirsem sadece kendime zarar veririm ve görevi yerine getiremem. Kesinlikle sakin olmalıyım ki ellerim titremesin. Bir video oyunu oynadığımı hayal ediyorum”

Ukrayna'nın çok az SİHA'ya sahip olduğunu belirten Odesa, her görevinde ayrı bir gururla uçtuğunu kaydediyor.

“Aletini seven ve her zaman kadife eldivenlerle kullanan bir kuyumcu gibiyim.”

BAYRAKTAR TB2 İLE MUCİZEVİ ANILAR

Odesa, İHA'ların hava savunma sistemlerine karşı savunmasız olduğunu ve en dikkatli operatörlerin dahi İHA'larını kaybettiğini de vurguluyor. Ve bu yüzden de Ukrayna'nın derhal yeni İHA'lara ihtiyacı olduğunu not ediyor.

REKLAM

Odesa, Zaporijya yakınlarındaki Rus S-300 hava savunma sistemi ile yaşadığı bir olayı da aktarıyor:

“Füzenin fırlatıldığını ve yakındaki patlamayı gördüm ve teması kaybettim. Üzüldük çünkü İHA'yı kaybettiğimizi düşündük.”

Ancak hiç de öyle olmamıştı. Birkaç saat sonra TB2, hava alanına otomatik iniş yaparak mucizevi bir dönüş yaptı.

“Her yerinin delik deşik olduğunu gördük fakat başardı. Geri döndü.

Bu olaydan sonra TB2'yi onardık ve sonrasında çok iyi işlere imza attı.”

SAVAŞ UÇAĞI TARAFINDAN VURULDU, ÜSSÜNE GERİ DÖNDÜ

Bir başka olayda ise Rus savaş uçağı İHA'lardan birini hava-hava füzesiyle vurdu. Ancak Bayraktar TB2 yine de uçmaya devam etti. O sırada İHA'nın kontrolü elimizde değildi. Ancak TB2 yine üssüne geri dönmeyi başardı.

“İHA'nın kalitesi etkileyici. Hemen hemen tüm uçuş sistemleri kopyalanıyor, bu nedenle yedekleme sistemleri ciddi hasar olsa bile geri yüklenebiliyor.”

Odesa, görevinin satranca benzediğini düşünüyor. Savaş ilerledikçe her iki taraf da diğerinin yetenekleri hakkında daha fazla şey öğreniyor. Ruslar, değerli bir hedefe giderken TB2'leri pusuya düşürmek için hava savunma sistemleri kurmaya çalışıyor ve pilotlar, hava savunmalarının gizlenebileceği alanlardan kaçarak hedeflerine rotalar çizmeye çalışıyor.

REKLAM

DÜNYA ABD Bayraktar TB2'lerin kopyasını yaptı