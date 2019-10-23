Ukraynalı turist Türkiye'yi sevdi

Bu yıl rekor beklenen Ukrayna turizm pazarından gelen talep ülke geneline yayılıyor. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve THY işbirliğiyle tanıtım faaliyetlerinde pilot ülke olarak belirlediği Ukrayna turizm pazarında hedeflere ulaşılıyor. Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler arasında yer alan Ukrayna’dan gelen turistler artık Antalya’nın yanı sıra İstanbul, Kapadokya, Kayseri, İzmir ve Sapanca gibi diğer destinasyonları da tercih ediyor. Son dönemde Ukrayna’dan Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerine de talep başlaması dikkat çekiyor.

Müberra Eresin

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ukrayna’nın Türkiye’nin en istikrarlı turizm pazarlarından biri olduğunu vurgulayarak, ''2018 yılında Türkiye’ye 1 milyon 386 bin Ukraynalı turist gelirken, bu sayı bu yılın ilk 8 ayında yüzde 10.5 artışla 1 milyon 106 bin olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibariyle Ukraynalı turist sayısının 1.5 milyonu aşmasını bekliyoruz" diye konuştu.