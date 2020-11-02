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Ekonomi Ukraynalılar ekimde Antalyaya akın etti Yüzde 41 artış yaşandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ukraynalılar ekimde Antalya'ya akın etti: Yüzde 41 artış yaşandı

Antalya'da ekim ayında 700 bin 90, 10 aylık dönemde ise 3 milyon 276 bin 627 turist geldi. Geçen yıla göre toplam turist sayısındaki kayıp oranı yüzde 77, rakam ise 11 milyon 420 bin oldu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülke, 1 milyon 402 bin kişiyle Rusya oldu. Ekim ayında ise Ukrayna'dan geçen yıla oranla yüzde 41 artışla 102 bin kişi geldi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve en önemli turizm kentlerinden Antalya'da turizm sektörü, en fazla zarar gören sektör oldu. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü veri ve tahminlerine göre, dünya genelinde 2020'de 900 milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arasında kaybın beklendiği turizm sektörü, tarihinin en kötü yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı'nın (GTA) sektör temsilcileriyle ortaklaşa ortaya koyduğu 'Güvenli Turizm: Safe Tourism' sloganıyla uygulanan Güvenli Turizm Sertifika Programı, pandemi sürecinde örnek oldu. Sertifika programı kapsamında alınan önlemlerle temmuz ayından itibaren koronavirüs gölgesinde yeniden başlayan turizmde, Türkiye ve özellikle Antalya dünyada öne çıktı.

Ekimin lideri Ruslar


Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'nin 'turizm başkenti' Antalya, ekim ayında geçen yıla göre yüzde 58'lik kayıpla 700 bin 90 turist ağırladı. Turist sayısındaki kayıp 991 bin oldu. Ekim ayında en çok turist gelen ülke, 401 bin kişiyle Rusya Federasyonu oldu. Ruslar, toplam turistin yüzde 59'unu oluşturdu.

Antalya 2020 yılına rekorla başladı
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Antalya 2020 yılına rekorla başladı

Ukrayna mucizesi

İkinci sırada ise geçen seneye göre yüzde 41 artışla Ukrayna yer aldı. Ekim ayında Ukrayna'dan gelen turist sayısı 102 bin 117 olurken, geçen yılın aynı dönemine göre 30 bine yakın turist artışı gerçekleşti. Ukrayna'nın toplam turist sayısı içindeki payı yüzde 15 oldu. Üçüncü sırada ise Almanlar yüzde 85 kayıpla, 63 bin 99 kişi olarak gerçekleşti. Dördüncü Polonya'dan yüzde 58 kayıpla 20 bin 206 kişi geldi. Beşinci İsviçre'den yüzde 30 kayıpla 18 bin 455 kişi geldi. Ekimde İngiltere 12 bin 580, Beyaz Rusya 12 bin 202 kişiyle 10 bin üstü turist gönderen ülkeler oldu. Sayılar küçük de olsa artış gösteren ülkeler arasında Kazakistan yüzde 7'lik oran ve 7 bin 130 turistle, Moldova yüzde 64 oran ve 5 bin 880 turistle dikkat çekti.

Rekor yılı oldu: Türkiye, turizmde dünya altıncısı
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Rekor yılı oldu: Türkiye, turizmde dünya altıncısı

Sezon bitti, oteller kapanıyor

Antalya, 1 Ocak- 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki 10 aylık dönemde, geçen yıla göre yüzde 77.7 oran ve 11 milyon 420 bin turist kaybıyla, 200'e yakın ülkeden 3 milyon 276 bin 627 turist ağırladı. Havaların soğuması, birçok ülkede pandeminin artış göstermesi ve bu kapsamda alınan kısıtlama kararları nedeniyle Antalya'da birçok otel sezonu bitirerek, kapatma kararı aldı. 2021 yılından daha umutlu olan sektör, yeni sezon hazırlıklarına başladı.


  • Bu yıl 10 aylık süreçte Antalya'ya en çok turist gönderen ülke, geçen seneye göre yüzde 74 oran ve 4 milyon turist kaybıyla Rusya oldu. Rusya'dan bu yıl gelen turist sayısı 1 milyon 402 bin 578 olurken, Ruslar toplam turist sayısında yüzde 45'lik payla ilk sırada yer alıyor. Geçen yıl aynı dönemde Rusya'dan 5 milyon 414 bin kişi tatil için gelmişti.
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