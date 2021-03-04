​Ukraynalılar yerli ve milli Türk silahlarına hayran kaldı

Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde yaptığı büyük atılımla birçok yerli ve milli savunma aracı üretiyor. Bu yerli ve milli üretimler iç ve dış güvenlikte sahada güvenlik güçlerinin kullanımına sunulurken, yabancı ülkelere de ihracat devam ediyor. Bu kapsamda birçok ülke özellikle dünyanın hayranlıkla izlediği SİHA ve İHA'lar için sıraya girdi. Yerli üretimin Türkiye'deki bir adresi de Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu.

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Tamamen yerli üretimle başarısından söz ettiren kurum, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler için Türkiye'de bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk'u ağırladı.

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Heyetlerarası görüşmeler gerçekleşti

Fabrikayı gezen Myroniuk, incelediği silahlara hayran kaldı. Kurumdan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'mız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk ‘u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığımız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk ‘u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik.@tcsavunma pic.twitter.com/oKeoAQHTuM — Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (@MKEKresmi) March 3, 2021

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