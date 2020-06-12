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Ekonomi Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yurt dışı uçuşlar için tarih verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yurt dışı uçuşlar için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Haziran ayı uçuş takvimimizde 39 ülke, Temmuz ayı uçuş takvimimizde 24 ülke, Ağustos ayında da 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız” dedi.

Haber Merkezi İHA
Yurt dışı uçuşlar için tarih belli oldu.
Yurt dışı uçuşlar için tarih belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından soruları yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, iç hat uçuşlarında normalleşme çalışmalarının hızla devam ettiğini, gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

“Salgınla mücadele sürecindeki başarımızı, normalleşme sürecinde de sürdürmeyi hedefliyoruz”

Havacılığın küresel bir faaliyet olduğunu ve karar alma süreçlerinde diğer ülkelerle eşgüdüm gerektiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Özellikle de ülke olarak yürüttüğümüz tedbir kararlarının; aynı hızla, karşımızdaki ülkelerde de hayata geçmiş olması, bizler için en kritik noktadır. Salgınla mücadele sürecindeki başarımızı, normalleşme sürecinde de sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi en yoğun şehirlerdeki havalimanlarımız, hızla istenen şartları sağladı ve sertifikalarını aldı”

Salgınla mücadele çerçevesinde uygulamaya koyulan “Havalimanı Salgın Sertifikası” ile yerinde ve önemli bir adım attıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Yayımladığımız genelgedeki şartları yerine getiren havalimanlarını sertifikalandırıp yeniden faaliyete geçirdik. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gibi en yoğun şehirlerdeki havalimanlarımız, hızla istenen şartları sağladı ve bu sertifikayı almaya hak kazanarak faaliyetlerine başladı. Dünya geneli ile karşılaştırdığımızda çok ciddi tedbirlere ve sıkı bir denetim sürecine sahibiz” diye konuştu.

İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Kırıkkale şantiyesinde incelemelerde bulundu.

“Ülkemize gelmek isteyen ziyaretçilerimize, gerçekleştirecekleri güvenli uçuş hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz”

Havayolunu kullanan yolcuları, yolculuk sürecinin başlangıcından varış noktasına kadar titizlikle takip edip, aldıkları tüm tedbirleri harfiyen uyguladıklarını bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Bu uygulamalarımızdan doğan tecrübemizi de diğer ülkelerle paylaşıyoruz. Ülkemize gelmek isteyen ziyaretçilerimize, gerçekleştirecekleri güvenli uçuş hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz; havayolları, yabancı ziyaretçilerimizin ülkemize gelişinde en önemli ulaşım aracıdır. Fakat havayollarının salgının yayılmasında taşıdığı risklerden dolayı, kullanımında hala bazı çekinceler var. Bizde bu çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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“Haziran ayı uçuş takvimimizde 39 ülke, Temmuz ayı uçuş takvimimizde 24 ülke, Ağustos ayında da 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız”

Salgın sonrası normalleşme adımlarının her ülkede farklı zamanlarda gerçekleştiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, dış hat uçuşlarını kademeli olarak açacaklarını belirterek şunları kaydetti:

  • “Bu nedenle ülkelerle koordinasyonumuzu sıkı tutuyor, hem kendi normalleşme sürecimizi aktarıyor, hem de onların normalleşme çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede, karşılıklı ortaya çıkan olumlu görüşler doğrultusunda, dış hat uçuşlarını kademeli olarak açacağız. Haziran ayı takvimimizde 39 ülke bulunmaktadır. Temmuz ayı dış hat uçuş takvimimizde 24 ülke, Ağustos ayı içinde ise 23 ülke ile dış hat uçuşlarını açacağız. Bazı ülkeler normalleşme sürecine dair yasal altyapıyı ve düzenlemeleri henüz tamamlayamadı. En kısa sürede tamamlamalarını ve onlarla da uçuş planlarımızı yapmayı ümit ediyorum. Türkiye olarak biz hazırız.”

Demiryolları çalışmaları

Devam eden demiryolu projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılı öncesinde neredeyse yarım asır boyunca ihmal edilen demiryollarını, son 18 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldırdıklarını aktararak, "Ayrılan kaynaklar sayesinde yüksek hızlı tren ve hızlı tren projeleri, mevcut konvansiyonel ağların yenilenmesi, ileri demiryolu sanayisinin kurulması ve yeniden yapılanma ana hedefleri doğrultusunda, ulaşım yatırımlarında kısa denebilecek sürelerde çok önemli gelişmeler sağlandı” aktarımında bulundu.

İHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, iç hat uçuşlarında normalleşme çalışmalarının hızla devam ettiğini, gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

“3 bin 944 kilometre yeni demiryolu yapım faaliyetimiz devam ediyor”

Tüm yenilenme çalışmalarının yanı sıra 2003 yılında 10 bin 959 kilometre olan toplam demiryolu ağının bugün 12 bin 803 kilometreye ulaştığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hatları olmak üzere bin 213 kilometre Yüksek Hızlı Tren ağı inşa edilmiştir. Çok kısa bir süre sonra bu ağa bugün hep birlikte incelediğimiz Ankara-Sivas YHT hattı da eklenecek. Bu projemiz haricinde Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerimizi de kapsayan başta Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı olmak üzere; Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Projesi, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi, Bursa-Bilecik Hızlı Tren Projesi, Sivas-Erzincan Hızlı Demiryolu Projesi ve Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Demiryolu Projesi gibi nice güzergahta yapım çalışmalarımız sürmektedir. Kısaca özetleyecek olursak, bugün bin 889 kilometre yüksek hızlı tren, bin 626 kilometre hızlı tren ve 429 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 3 bin 944 kilometre yeni demiryolu yapım faaliyetimiz devam ediyor.”

1915 Çanakkale Köprüsü

Asya ve Avrupa arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürmesi hedeflenen 1915 Çanakkale Köprüsü’nün sadece bir köprü olmanın ötesinde, aziz Çanakkale şehitlerinin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Ecdadımız düşmana karşı ‘Çanakkale Geçilmez’ demiştir. İlelebet de böyle olacaktır. Fakat dostluk için, kardeşlik için, üretim için, turizm için, katma değer için boğazı köprü ile sadece 6 dakikada geçilir hale getiriyoruz” dedi.

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“1915 Çanakkale Köprüsü 2023 yılında tamamlanacak”

1915 Çanakkale Köprüsü’nün, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi’ni de kapsadığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023’de köprünün yapımını tamamlayacağız. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü açtığımızda, 2023 metre orta açıklığı ile sınıfında dünya lideri olacak ve dünyanın en uzun asma köprüsü unvanını alacak. 16 Mayıs’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da video konferans ile katılım gösterdiği bir tören ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 318 metre yüksekliğindeki kulelerinin son bloğunu yerleştirmiştik. Yani 318 metre yüksekliğe ulaştık ve her iki kulede kaynak çalışmalarıyla birlikte, her iki kulenin üst portallerinde yer alan ve üç parçadan oluşan üst bağ kirişinin iki parçasının montajını tamamladık” ifadelerini kullandı.

“(Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu) Bu otoyolumuzu, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefliyoruz”

Otoyol çalışmaları kapsamında da proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey arasındaki 83.4 kilometrelik kesimde, toprak işleri ve sanat yapılarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bugüne kadar 24 adet alt geçit, 3 adet üst geçit ve 169 adet menfez tamamlandı. 7 adet alt geçit, 31 adet üst geçit, 9 adet köprü, 22 adet kutu menfez, 10 adet kavşak, 4 adet Otoyol Hizmet Tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 2 adet betonarme viyadükte ise yapım çalışmaları sürmektedir. İnşallah bu otoyolumuzu, 18 Mart 2022’de tamamlamayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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