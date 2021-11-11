Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsünde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye bu hafta yerleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zeytinburnu'nda Marmaray Zübeyde Hanım Parkı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Karaismailoğlu, “İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü son tabliye yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz” dedi.

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Haber Merkezi DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 1915 Çanakkale Köprüsünde son tabliye bu hafta yerleştirilecek
1915 Çanakkale Köprüsü

Açılışa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Şehirlerimizin tarihiyle kültürel dokusuyla ve doğa ile uyumlu şekilde geliştirilmesi önceliğimizdir. Bu nedenle de belediyecilik hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Hiç şüphesiz belediyecilikte başarının yolu, halkla iç içe olmaktan geçiyor. Bugüne kadar ideolojiye değil, insana hizmet etmek için çalıştık. Bu sayede de milletimizle aramıza kimse giremedi. Şu an Bakanlığımız ile Zeytinburnu Belediyemizin ortak çalışması neticesinde açılışını gerçekleştirdiğimiz Marmaray Zübeyde Hanım Parkı da malum zihniyetin durdurduğu projelerden biriydi” diye konuştu.

"MARMARAY İSTANBUL KENT İÇİ ULAŞIMININ ANA HATLARINDAN BİRİ OLDU"

Marmaray güzergâhının üstü kapatılarak elde edilen alanın park ve dinlenme alanı olarak hizmet vermesi amacıyla 17 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlandığını kaydeden Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

  • "Ancak işin bir kısmı yapıldıktan sonra çalışmalar mevcut İBB yönetimi tarafından maalesef durduruldu. Sonrasında Zeytinburnu Belediyemiz devreye girdi. Belediye Başkanımız gerekeni yaptı. Kalan kısımları hızla bitirdi. Marmaray bugün, Halkalı-Gebze arasında 80 kilometrelik parkurda bulunan 43 istasyonu 108 dakikada tamamlayarak İstanbul’un kent içi ulaşımının ana hatlarından biri oldu."

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"HİZMETTE OLDUĞU 8 YIL İÇİNDE TAŞIDIĞI YOLCU SAYISI 607 MİLYONA ULAŞTI"

Hızlı, konforlu, hava şartlarından etkilenmeyen, kesintisiz ulaşımın adresinin İstanbullu vatandaşlar için Marmaray olduğunu kaydeden Bakan Adil Karaismailoğlu, “İstanbul’un kent içi ulaşımının omurgasıdır. Birkaç gün önce gördük. 5 Kasım’da Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı rekor kırdı. Bir günde 567 bin 169 yolcu, 6 Kasım’la birlikte iki günde toplam 1 milyon 115 bin yolcu Marmaray ile işlerine, sevdiklerine ulaştırıldı. Hizmette olduğu 8 yıl içinde taşıdığı yolcu sayısı ise 607 milyona ulaştı.

"PROJELERİMİZİ BİTİRMEYE ODAKLIYIZ"

Bakan Karaismailoğlu sözlerine şöyle devam etti:

  • “Hizmet söz konusu olduğunda biz yetinmiyoruz. Daha iyisini, daha konforlusunu, daha hızlısını planlıyor, yapıyoruz. 80 km uzunluğundaki parkurda hizmet veren Marmaray banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü Metrosu’nun ardından İstanbul şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için 103,3 kilometre uzunluğunda 7 ayrı hatta çalışmalara da devam ediyoruz. Halkımız suyu getireni de testiyi kıranı da çok iyi görüyor. Biz, ülkemiz için canla başla çalışırken, gündelik polemiklere değer vermiyoruz. Biz hizmete odaklayız, projelerimizi bitirmeye odaklıyız.”

“BİR HAYALİMİZİN DAHA GERÇEĞE DÖNMESİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI”


Bakan Karaismailoğlu, “İki gün sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Çanakkale’de 1915 Çanakkale Köprüsü son Tabliye Yerleştirme törenini gerçekleştireceğiz. 2 bin 23 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü, ‘Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü’ olacak. Feribot hareket ettikten sonra 30 dakika sürse de kuyrukta geçen veya hava durumuna göre saatler sürebilen Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini 6 dakikaya indiriyoruz. 18 Mart 2022’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümünde 1915 Çanakkale Köprümüzü ve 100 km ilk Malkara Çanakkale otoyolunu açacağız” dedi
Bakan sözlerini şöyle noktaladı:
"Dün ebediyete intikalinin 83. yıldönümü vesilesiyle tüm yurtta andığımız, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım’ın adıyla birlikte hizmete giren parkımız tüm Zeytinburnu ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

UZUN YILLARDIR UĞRAŞTIĞIMIZ BİR PROJENİN AÇILIŞINI YAPTIK


Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Milli ağaçlandırma gününde Zeytinburnu Belediyesi için çok önemli ve uzun yıllardır uğraştığımız bir projenin açılışını yaptık. Bu parkın yapımına İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında yapımına başlamıştı. Ancak tamlayamadılar. Tamamlamak bize nasip oldu. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. 34 bin metre karelik yeni bir yeşil alan kazandık. Bin metre yürüyüş yolu, spor ve dinlenme alanlarıyla yepyeni bir nefes alanı vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Başkan Arısoy sözlerine şöyle sonlandırdı:
  • “Bu alan iki yıl boyunca çok kötü durumdaydı. Kamuoyuna yansıyan olaylar oldu. Bu çevrede oturan insanlar çok rahatsız oldu. Bu alan çöplüğe dönmüş durumdaydı. Resmi yazıyı aldıktan sonra hızla bu alan için çalışmalara başladık.”

1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu ulaştı
FOTOĞRAF 9
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İmalatçı firma Çimtaş’ın Gemlik ve Gölcük fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki, 20 Kasım Cuma günü firmaya ait ‘GMK- 1’ isimli gemi ile 18 saat süren yolculukla Çanakkale’ye getirilmişti. 87 tabliyeden oluşan köprünün ana yollarının sonuncusu Gölcük Tesisleri’nden 31 Eylül Salı günü yola çıktı. Gelibolu Sütlüce’deki şantiyeye getirilen bin 500 metrekarelik aydınlatılmış Türk bayrağı taşıyan son tabliye bloğu 1 Eylül’de Çanakkale’ye ulaştı.
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Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz Salı günü başlamıştı. Dün de Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına 53’üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Gemiyle getirilen tabliyelerin montajı itme- sürme yöntemi ile gerçekleştiriliyor.
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Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor. Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.
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Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı’nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı öngörülüyor.
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1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. Projeyi üstlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacağını bildirmişti.
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Marmara ile Trakya’dan Çanakkale ve Ege Bölgesi’ne gelen tatilciler, yaz sezonunda her yıl uzun araç kuyruklarından şikayet ediyordu. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar kuyruk beklemeden Çanakkale Boğazı’nı 6 dakikada geçebilecek.
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye bloğu ulaştı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı tamamlandı. Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.


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