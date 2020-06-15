Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: Milli elektrikli tren için tarih belli oldu

Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜVASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi.

Milli elektrikli tren setlerinin yapım aşamalarını yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ya ptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi.

Milli Treni inceleyen Bakan Karaismailoğlu daha sonrasında açıklamalarda bulunarak, “Ülkemiz için, Sakarya için çok önemli bir gündemin arifesindeyiz. İlk defa ülkemizde yerli ve milli elektrikli tren setinin son aşamalarına şahitlik ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda raylara indirip testlere başlayıp yolcu taşıyacağız. Proje kapsamında ilk alt yapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama tesisleri 2019 yılında devreye alındı. Milli Elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre. Ayrıca saatte 225 kilometre hıza ulaşabilecek ve vatandaşa konforlu ulaşım hizmeti sağlayacak yerli hızlı tren için çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. AR-GE’deki genç arkadaşlarımız bu konuya odaklandılar. Tedarikçilerimiz yerlidir. Milli trenimiz sanayimizin gelişmesinde lokomotif görevi üstlenmiştir. Yeni trenimizde yolcu güvenliği ve konforu önceliği var. Bir setin toplam koltuk sayısı 324’tür. Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Engelli yolcular için özel bölümlerde olacak trende. Güvenliği sağlama, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme ve kamera sistemleri ile donattık trenimizi. Maliyetlerimizi daha da aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İHA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı inceleme sonrasında yerli ve milli sermaye ile üretilen Yüksek Hızlı Tren’in raylara 30 Ağustos tarihinde ineceğinin müjdesini verdi.

Gece gündüz demeden çalışıldı

Salgın sürecinde, çalışanların sağlığını ön plana alarak çalışmaların gece gündüz devam ettiğini aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu, “Korona virüs salgını kapsamında gece gündüz demeden tedbirlerimizi aldık öngörüyle çalıştılar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak şantiyelerimiz ve bakanlıklarımızda Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, çalışan arkadaşlarımızın sağlığını ön plana alarak çalışmalarımız devam etti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda demir yollarında milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attık, çok daha önemli adımlar atacağız. Demiryolu sektöründe tasarımdan uygulamasına güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli tren yapmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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30 Ağustos’ta ray ve yol testleri başlıyor

Bakan Karaismailoğlu, “Yerli milli tren projemiz markalaşma ve ihraç etme hedeflerimizin en önemlilerindendir. Kara, ha va, deniz yollarımızla birlikte ulaşım notlarıyla bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini bizden hiç ayırmayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Milli tren için çalışan herkese teşekkür ediyor bize bu milli gururu yaşattılar. İnşallah 29 Haziran’da tekrar buraya geleceğiz bütün arkadaşlarımız ile birlikte fabrika testlerine başlayacağız. Bunun devamında 30 Ağustos’ta bir tören yapıp ray testlerine ve yol testlerini yapmaya başlayacağız. Akabinde de bu yıl içerisinde de işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.





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FOTOĞRAF 16 Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketinde (TÜVASAŞ) üretilen milli elektrikli tren seti maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. Sakarya’da üretilen Milli Tren Seti’nden ilk etapta 3 adeti raylara inecek ancak devamında TÜVASAŞ 56 hızlı tren seti üretecek. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren Seti’ni yerinde inceledi. Başkan Atalay inceleme sonrası tarih vererek trenin 29 Ekim’de yollarda olabileceği müjdesini verdi. Atalay, “Bugün yarındır beklediğimiz trenin önündeyiz. Ben bugün özellikle burayı gezmeyi tercih ettim. Trenle ilgili Genel Müdürümden bilgi aldım. Arzumuz şu, bu trenleri biz bu ülkede yapalım. Bu ülkedeki işçi, sanayici yapsın. Bu ülkeyi yönetenler yapsın. Elhamdülillah 7 sene evvel böyle bir yola çıkıldı. imdi yolun sonuna geldik. Bir an evvel arzumuz kısa bir zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın gelmesi, bu trenin zannediyorum ağustos ayında test sürüşleri başlar, 29 Ekim’de de bu tren yollarda olur. Cumhurbaşkanımızın ve ülkedeki tüm siyasilerin ve bürokratların katılımıyla bu trenin ilk seferini İstanbul’a yaparız diye umut ediyorum. Bu tren TÜVASAŞ’ta yapıldı. İşçisinden Müdürüne kadar herkesin emeği var. Milli tren, daha önce rüyalarımızda görsek inanmayacağımız bir şeydi ama elhamdülillah dünyadaki tüm trenlere binme imkanı buldum, gezdiğim trenin içi onlardan hiç eksik kalır yanı yok fazla yönü var. Onun için bir an evvel halkımızın hizmetine sunulduğu zaman herkes mutlu olacak diye düşünüyorum dedi. Milli tren 29 Ekim'de yollarda TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TÜVASAŞ'ta milli elektrikli tren setini inceleyerek, trenin yollara ineceği tarihi verdi. Trenin 29 Ekim'de yollarda olabileceğini belirten Atalay, test sürüşlerinin ağustos ayında başlayacağını söyledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 19 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha attıklarını belirterek Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. dedi. Bakan Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan tren seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara YHT Gar'da düzenlenen törene katıldı. Bilet almaya gelen yolcularla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, tren seferlerinin, normalleşme süreciyle bu sabah yeniden başlatıldığını belirterek ilk seferin Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirildiğini ifade etti. Kovid-19 nedeniyle zor bir dönem geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, araya giren sosyal mesafelerin, tedbir amaçlı yaşanan kısıtlamaların sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilediğini söyledi. Bakanlık olarak önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, salgına karşı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda üst düzey önlemler aldıklarını anlatan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden güçlü değildir. sözlerini anımsattı. Özellikle salgının dünyada yayılmaya başladığı ilk günlerde, vaka görülmediği halde uluslararası hava yolu, deniz yolu ve demir yollarında birçok ülkeyle seferleri durdurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı. Karaismailoğlu, alınan önlemlerle ülke olarak büyük ve takdir edilen başarı sağladıklarını vurgulayarak artık normalleşme sürecine girildiğini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da pandemi sürecinde sağlık ve hijyen tedbirlerini elden bırakmadıklarını ve böylece hedeflerden şaşmadıklarını kaydetti. Normalleşme sürecinin önemli bir adımını daha atıyoruz. Ara verdiğimiz YHT seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimizi Ankara'dan İstanbul'a yolcu ediyoruz. diyen Karaismailoğlu, yeniden başlatılan YHT’nin seferlerinin bugünden itibaren Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara- Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam birer sefer olmak üzere günde toplam 16 sefer olacağını söyledi. Trenleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek seyrek oturma düzeniyle yolcuların yan koltuklarını boş bırakarak yüzde 50 kapasiteyle çalıştıracaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır. Karaismailoğlu, yeni süreçte vatandaşların da yerine getirmesi gereken bazı yükümlülüklerin olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek.Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek. Her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini vurgulayan Karaismailoğlu, seyahat sırasında Kovid-19 belirtileri gösteren yolcuların, trendeki izolasyon bölümüne alınarak uygun olan ilk istasyonda sağlık görevlilerine teslim edileceğini söyledi. Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti. Karaismailoğlu, Kovid-19'a karşı bütüncül tedbirleri alıp başarıyla uygulayan bir ülke olarak YHT seyahatleri için alınan sağlık ve hijyen önlemlerinin de başarıyla uygulanacağına inandığını dile getirerek Vatandaşlarımız sağlık ve huzur içinde sevdiklerine kavuşacak ve gitmek istedikleri yerlere ulaşacaktır. diye konuştu. Bakanlık olarak Türkiye'nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirdiklerini, güçlendirdiklerini ve geleceğe taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 724 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla dünyayla Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz. değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin en önemli değerlerinden TCDD'nin de yeni projeleri ve çağı yakalayan yüzüyle kendilerini gururlandırdığını belirten Karaismailoğlu, geçmişten bugüne Türkiye'nin her noktasını birbiriyle ve bölgeyle yakınlaştırarak, demir ağları sosyal ve ekonomik bağlara dönüştüren büyük bir marka olan TCDD'nin kısa vadede, iddialı projelerini tamamlayarak, yük ve yolcu taşımada, teknoloji destekli, çok modlu, çağa uygun, uluslararası bir ulaşım vizyonunu hayata geçirmek hedefiyle yoluna devam ettiğini kaydetti. Karaismailoğlu, kademeli normalleşmeyle bugünleri aşacaklarını dile getirerek salgın sürecinde de sağlık tedbirlerini elden bırakmadan projelerini sürdürdüklerini bildirdi. Trene binerek yolcularla sohbet eden Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı. Yüksek hızlı trende iki ay sonra ilk sefer Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'ta durdurulan yüksek hızlı tren seferleri de bu sabah yeniden başladı. Tren, Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket etti.

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