Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: ​Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor​

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Boğaziçi Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye arasında yüksek hızlı trenlerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin yarından itibaren yeniden seferlerine başlayacağını açıkladı. Turhan, gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresinin yaklaşık 6 saat olacağını ve en uzak mesafe ücretinin ise 55 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bakanlık olarak vatandaşların her türlü seyahat ihtiyaçlarını dikkatle takip ettiklerini ve sadece YHT'ler değil, konvansiyonel hatlarda da yeni trenlerle yeni hizmetler başlattıklarını söyledi.

Bakanlığa bağlı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün hizmet yelpazesini ve kalitesini her geçen gün genişlettiğini belirten Turhan, ekim ayında Göller Ekspresi'nin hizmete girdiğini, Dünya Engelliler Günü öncesi engelli vatandaşların eli ayağı olacak Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulamasının başlatıldığını hatırlattı.

Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı
EKONOMİ
Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı

Turhan, ilk YHT'nin hizmete girdiği 2009'dan bu yana 52,4 milyon yolcu taşındığı bilgisini vererek, bu trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işleyen ana hat ve bölgesel trenlerin de hatırı sayılır miktarda yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

AA
Cahit Turhan

Vatandaşların ulaşım taleplerini imkanlar ölçüsünde yerine getirerek, hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını vurgulayan Turhan, bu amaç doğrultusunda 1 Şubat 2013'te seferlerine ara verilen Boğaziçi Ekspresi'nin yeniden hizmet sunması için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bakan Turhan, "Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında YHT'lerin durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, 8 Aralık'tan (yarından) itibaren seferlerine başlayacak" diye konuştu.

Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi.

Yolculuk yaklaşık 6 saat sürecek

Boğaziçi Ekspresi'nin sefer saatlerine ve yolculuk süresine ilişkin de bilgi veren Turhan, şunları kaydetti:

  • "Gündüz işletilecek Boğaziçi Ekspresi ile seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. Ankara'dan saat 08.15'te kalkacak tren, Arifiye'ye 14.27'de varacak. Arifiye'den ise 15.30'da hareket edecek tren, Ankara'ya 21.34'te ulaşacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak. YHT'lerin durmadığı büyüklü küçüklü 16 gar ve istasyonda yolcu bindirip indirecek ekspresin, talebin çok olması halinde yolcu kapasitesi artırılacak."

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek
EKONOMİ
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek

En uzun mesafe ücreti 55 lira

Pazar günü ilk seferin Ankara'dan başlayacağını belirten Turhan, "Konforlu ve keyifli yolculuk sunacak olan Boğaziçi Ekspresi'nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak belirlendi" dedi.

Kalemini kırarız!

Kalemini kırarız!

​Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.
Onun için seve seve ölürüm

Onun için seve seve ölürüm

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 96'ncı gününde devam ediyor.
42 bin araçiçin geri sayım

42 bin araç
için geri sayım

​Son tarih 31 Aralık: 719 araç sahibine teslim edildi.
Tarihi anlaşma onaylandı

Tarihi anlaşma onaylandı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat Resmi Gazete'de.
En huzurlu şehir:<br>Şafşavan

En huzurlu şehir:
Şafşavan

​Evlerin mavi olmasının ise bir sebebi var.
22 şehre<br>ekolojik koridor

22 şehre
ekolojik koridor

Çevre ve Şehircilik Bakanı son bilgileri paylaştı.
Türk halkı <br>en çok onu beğendi

Türk halkı
en çok onu beğendi

EURO 2020 anketinde dikkati çeken sonuçlar.
Tıp dünyasında<br>yeni bir gelişme

Tıp dünyasında
yeni bir gelişme

​Ölen kişinin kalbini 'diriltip' başka bir hastaya naklettiler.
'Pazarlamacılar' yakalandı

'Pazarlamacılar' yakalandı

FETÖ'nün 'Avrupa' yapılanmasına operasyon düzenlendi.
Men cezası <br>gelebilir

Men cezası
gelebilir

Başkan Çebi, Beşiktaş'taki kara tabloyu açıkladı.
Yarından itibaren yeniden başlıyor

Yarından itibaren yeniden başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan müjdeyi verdi.
Vergide yeni dönem

Vergide yeni dönem

​Resmi Gazete'de yayımlandı, işte yeni vergi düzenlemeleri...
El konulmadı<br>kendimiz devrettik

El konulmadı
kendimiz devrettik

Ankara'daki dev AVM'nin sahiplerinden açıklama.
13 ton balığa<br>el konuldu

13 ton balığa
el konuldu

İstanbul'da avlanan balıkçılar denetlendi.
Milyonları<br>ilgilendiren karar

Milyonları
ilgilendiren karar

Ayıplı ürün yıllar geçse de değiştirilebilecek.
20 ile yağış uyarısı

20 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İki katından<br>yüzde 50 indirim

İki katından
yüzde 50 indirim

​Yeni yıla sayılı günler kala indirim uyarısı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet davasında karara itiraz edecek
Gündem

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet davasında karara itiraz edecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına ilişkin, "İstinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.
İyi hal indiriminde ihmaller zinciri var: Düzenleme yapılması şart
Gündem

İyi hal indiriminde ihmaller zinciri var: Düzenleme yapılması şart

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında bazı suçlara 'iyi hal' indirimi yapılıp yapılmayacağı tartışılırken, 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in canice katledilmesi büyük infial uyandırdı. Cinayetin ardından herkes "14 yıl önce bir çocuğu öldüren ve 12 suçtan kaydı olan katil nasıl iyi halden yararlanıp, açık cezaevine gönderildi?" sorusunu sordu. Türkiye'deki hukuk sisteminde son dönemlerde en çok eleştirilen konularından biri de iyi hal indirimi. Peki, "İyi hal indirimi neden tamamen kalkmıyor? Cinayette iyi hal hakimin mutlaka uygulaması gereken bir şey mi?" Cezaevi idare ve gözlem kurullarının herkese 'iyi hal raporları' verdiğinin altını çizen Avukat Beybin Somuk, "Yeterince inceleme yapılıp yapılmadığı hususunda ihmallerin olduğunu düşünüyorum. Bunu engelleyen bir düzenlemenin yapılması şart" dedi.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi
Gündem

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık Alparslan Kuytul’un tahliye edilmesine karar verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.