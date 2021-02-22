Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı: Türkiye'nin yeni ekonomi siyaseti büyük başarıya imza attı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisindeki pozitif yükselmeyi yorumladı.
Türkiye’nin yeni ekonomi siyasetinin başarılı olduğunu belirten Brooks, “Türkiye'nin yeni ekonomi siyaseti piyasada büyük başarıya imza attı. 5 yıllık kredi risk primi CDS, Güney Afrika ve Brezilya'ya doğru yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.
IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme beklentisi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.