Ekonomi Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı Türkiyenin yeni ekonomisiyaseti büyük başarıya imza attı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası Finans Enstitüsü Başkanı: Türkiye'nin yeni ekonomi siyaseti büyük başarıya imza attı

Sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine dair değerlendirmede bulunan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, "Türkiye'nin yeni ekonomi siyaseti piyasada büyük başarıya imza attı" ifadelerini kullandı.

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Robin Brooks
Robin Brooks

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başkanı Robin Brooks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ekonomisindeki pozitif yükselmeyi yorumladı.

Türkiye’nin yeni ekonomi siyasetinin başarılı olduğunu belirten Brooks, “Türkiye'nin yeni ekonomi siyaseti piyasada büyük başarıya imza attı. 5 yıllık kredi risk primi CDS, Güney Afrika ve Brezilya'ya doğru yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme beklentisi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021'de pozitif büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirterek, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6 oranında büyümesinin öngörüldüğünü bildirmişti. Açıklamada, Türkiye'nin 2020'ye önceden var olan kırılganlıklarla girdiği anımsatılarak, salgına karşı uygulanan ilk politika müdahalesinin ülke ekonomisinde keskin bir toparlanmaya yol açtığı vurgulandı.

IMF'den Türkiye ekonomisi için 2021'de yüzde 6'lık büyüme beklentisi
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