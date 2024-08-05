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Ekonomi

Ulusoy Un Türkiye’nin en büyük 4. gıda markası

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital dergisinin Capital500 araştırmasına göre Ulusoy Un, 2023 yılında gerçekleştirdiği 39 milyar 660 milyon TL satış hasılatıyla 2022 yılına göre listede 9 sıra yükselerek Türkiye’nin en büyük 75. firması oldu. Araştırmaya göre un sektörünün ve Samsun’un lider markası Ulusoy Un, Türkiye’deki gıda-içecek alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ise 4. sıradaki yerini koruyarak güçlü yapısını tescilledi.

15:57 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy
Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy

Başarılı bir 2023 yılı geçiren ve yılı 39 milyar 660 milyon TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, geçtiğimiz günlerde açıklanan Türkiye’nin en büyük firmalarının belirlendiği araştırmalarda da başarısını gösteriyor.


Ulusoy Un, TİM1000 listesine göre Türkiye’nin en büyük 210. ihracatçısı, İSO500 araştırmasına göre Türkiye’nin en büyük 243. sanayi kuruluşu ve Fortune500 listesine göre de 57. firması.


Samsun’da 2.088 ton/gün, Çorlu’da 383 ton/gün, Hatay’da 463 ton/gün olmak üzere toplam 2.934 ton/gün buğday işleme kapasitesi ve bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik A.Ş.’nin Aydın’da 640 ton/gün ve Ankara’da 841 ton/gün olmak üzere toplam 1481 ton/gün buğday işleme kapasitesiyle konsolide 4.415 ton/gün buğday işleme kapasitesiyle, Türkiye’nin lider un üreticisi olma konumunu devam ettiren ve 107 ülkeye ihracat gerçekleştiren Ulusoy Un, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı Capital dergisinin Capital500 araştırmasına göre de Türkiye’nin dev şirketleri arasında yer almaya devam etti.


Ulusoy Un, 2023 yılında gerçekleştirdiği 39 milyar 660 milyon TL satış hasılatıyla 2022 yılına göre listede 9 sıra yükselerek Türkiye’nin en büyük 75. firması oldu.


Araştırmaya göre un sektörünün lider markası Ulusoy Un, Türkiye’deki gıda-içecek alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ise 4. sıradaki yerini koruyarak güçlü yapısını tescilledi.


Ulusoy Un, Capital500 araştırmasına göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine açık ara farkla Samsun’un en büyük firması olarak gösterildi.


Türkiye’nin lider un üreticisi

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy,
“Her sene olduğu gibi bu sene de listelerdeki yükselişimize devam ettik. TİM1000 ve İSO500 listelerinde Türkiye’nin en büyük ilk 250 firması içerisinde yer alırken, Fortune500 ve Capital500 listelerinde yükselişimize devam ettik. Bu listelerde de Türkiye’nin en büyük 100 firması içerisinde konumlandık. Araştırmalarda Türkiye’nin en büyük un üreticisi konumumuzu güçlendirirken, tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri alanında Türkiye’nin en büyük 2. kuruluşu, gıda-içecek alanında da Türkiye’nin en büyük 4. firması olmak, hedeflerimiz doğrultusunda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye un pazarının lideri ve açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.

#Ulusoy Un
#iş dünyası
#gıda
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