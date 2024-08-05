Ulusoy Un Türkiye’nin en büyük 4. gıda markası

“Her sene olduğu gibi bu sene de listelerdeki yükselişimize devam ettik. TİM1000 ve İSO500 listelerinde Türkiye’nin en büyük ilk 250 firması içerisinde yer alırken, Fortune500 ve Capital500 listelerinde yükselişimize devam ettik. Bu listelerde de Türkiye’nin en büyük 100 firması içerisinde konumlandık. Araştırmalarda Türkiye’nin en büyük un üreticisi konumumuzu güçlendirirken, tarımsal, tahıl, süt, et ve su ürünleri alanında Türkiye’nin en büyük 2. kuruluşu, gıda-içecek alanında da Türkiye’nin en büyük 4. firması olmak, hedeflerimiz doğrultusunda doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Türkiye un pazarının lideri ve açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz”