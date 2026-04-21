UNIROBOTICS milli teknolojilerle SAHA'da dünya sahnesine çıkıyor

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) bünyesinde faaliyet gösteren UNIROBOTICS, SAHA İstanbul tarafından 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek, küresel savunma ve havacılık sanayisinin en prestijli buluşmalarından SAHA 2026’ya katılacak.

UNIROBOTICS, SAHA 2026 kapsamında otonom ve uzaktan komutalı sistemlerin entegrasyonundan örnekler sunup, sürdürülebilir ve yüksek performanslı teknolojilerini tanıtacak.

Geleneksel savunma sistemlerinin tek bir noktaya odaklı yapısını geride bırakan UNIROBOTICS, lansmanını kısa süre önce gerçekleştirdiği Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi’ni SAHA 2026’nın merkezine yerleştiriyor. Özellikle drone sürüleri ve kamikaze İHA (loitering mühimmat) tehditlerine karşı geliştirilen bu sistem; tamamen mobil, merkeziyetsiz ve çok katmanlı yapısıyla öne çıkıyor.

Sistem, sahaya yayılmış bağımsız platformların tam bir koordinasyon içinde çalışmasını sağlayarak tek bir noktaya bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Bu "dağınık" yapı sayesinde, geniş alanlarda operasyonel süreklilik sağlanırken, asimetrik tehditlere karşı yüksek esneklikte bir savunma hattı kuruluyor.

Savunma mimarisinin kalbinde yer alan TRAKON Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (RCWS), farklı menzil katmanlarında tehditleri etkisiz hale getirme yeteneğiyle dikkati çekiyor. UNIROBOTICS’in ölçeklenebilir teknolojik altyapısı sayesinde sistem, farklı operasyonel ihtiyaçlara hızla uyarlanarak maliyet etkin ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

SAHA 2026’yı sadece bir sergi alanı değil, stratejik bir büyüme platformu olarak gören UNIROBOTICS; grup şirketi CANiK ile birlikte entegre savunma çözümlerini sergileyecek. Şirket, fuar süresince gerçekleştireceği B2B (işletmeden işletmeye), B2G (işletmeden devlete) ve G2G (devletten devlete) görüşmelerle mevcut ihracat ivmesini yeni coğrafyalara taşımayı hedefliyor.

Modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına milli mühendislik gücüyle yanıt veren UNIROBOTICS, bunların kullanımının yaygınlaşmasında SAHA 2026’yı önemli bir fırsat olarak değerlendiriyor.







