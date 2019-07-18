Ekonomi Ürdünün toplu taşıma sorununu Türk otobüsleri çözecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Ürdün'ün toplu taşıma sorununu Türk otobüsleri çözecek

Ürdün'ün başkenti Amman'da, trafik yükünü azaltmak ve toplu taşıma sistemini iyileştirmek amacıyla ilk aşamasında Türk üretimi otobüslerin yer aldığı "Otobüs Amman" projesi hayata geçirildi. Türk üretimi 135 otobüsün yer aldığı projenin ilk aşaması, Ürdün-Türk şirketleri tarafından yürütülüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Amman Belediyesi, ilk aşaması 25,4 milyon dolara mal olan ve 135 otobüsün ulaşım sistemine kazandırılmasını hedefleyen "Otobüs Amman" projesini başlattı.

Ürdün'e ait Türk üretimi otobüslerin yer aldığı projenin ilk aşaması, Ürdün-Türk şirketleri tarafından yürütülüyor.

55 BÖLGEDE HİZMET VERECEK

Proje kapsamında yer alan otobüslerin, Amman'da 33 durak ile 55 bölgede hizmet vereceği belirtiliyor. Her biri 52 kişilik yolcu kapasitesine sahip otobüslerin, günde 30 ila 35 sefer yapması planlanıyor.

Amman Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamalara göre, projenin 2020 yılı sonuna kadar modern tasarımlı 286 otobüsü kapsayacak şekilde büyütülmesi ve böylece başkentteki ulaşım sisteminin geliştirilmesi hedefleniyor.

135 İLE SINIRLI KALMAYACAK

Amman Modern Taşımacılık Şirketi Üst Yönetcisi (CEO) Hamza el-Hac Hasan, yaptığı açıklamada, projenin 135 otobüsle sınırlı kalmayacağını, yeni bir ulaşım sisteminin de halkın hizmetine sunulacağını söyledi.

Otobüslerin engelli yolcular için de rahatlıkla kullanılabilir şekilde tasarlandığını belirten Hasan, araçların kart sistemiyle çalıştığını ve elektronik ödeme yöntemiyle belirli noktalarda yükleme yapılabildiğini ifade etti.

  • Hasan ayrıca gelecek yıl otobüs filosuna, başkentte daha geniş bölgelerde hizmet verebilecek şekilde 151 otobüsün daha ekleneceğini aktardı.

PROJEDEN MEMNUNLAR

Projeyle, başkentte sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar devam eden trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Trafik Danışmanı Hazım Zureykat, bu hizmetin sürdürülebilirliği için ulaşımda genişleme ve büyümeye ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Zureykat, "Bu proje hala başlangıç aşamasında olmasına rağmen, halk tarafından olumlu karşılandı. Özellikle gençler, sistemin ülkenin diğer bölgelerinde de uygulanmasını istiyor." dedi.

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BOZUK PARA TAŞIMA YÜKÜNDEN KURTULDULAR

Otobüsün ilk yolcularından Huda Hasan ise diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı, saatlerinin belirli ve en önemlisi de içinde sigara içilmesinin yasak olması nedeniyle toplu taşımada özellikle otobüsleri tercih ettiğini söyledi.

  • Ürdün Üniversitesi öğrencisi Mahmut Mahir de otobüslerin, üniversiteye ulaşımında her anlamda daha iyi şartlar sunduğunu dile getirdi.

Otobüslerde elektronik kart kullanılmasıyla birlikte bozuk para taşıma yükünden de kurtulduğunu söyleyen Mahir, Amman'daki trafik sorununa çözüm için bu tür tercih edilebilen toplu taşıma araçlarının önemli olduğunu dile getirdi.

"Otobüs Amman" projesinin ayrıca Ürdün hükümetinin Amman'daki ana caddeleri birbirine bağlayan ve 10 yılı aşkın süredir tamamlanamayan "ekspres otobüs hattı" projesini de hızlandırdığı belirtiliyor.

Özel bir güzergahta hareket edecek olan bu ekspres otobüslerin, Amman trafiğine nefes aldırması bekleniyor.

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