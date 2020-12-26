Üretici 'fahiş fiyatla ilgimiz yok' dedi: Sorumlusu aracılar

Yumurta fiyatının piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'da çiftlikten çıkan yumurtanın tane fiyatı 60 kuruş, koli fiyatı ise 18 lira.

Afyon Yumurta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Pazarlama Sorumlusu İsmail Genç, ulusal marketlerde 30, 34 ve 36 liradan satılan yumurtanın koli fiyatının fahiş olduğunu belirterek, üreticinin günah keçisi gösterildiğini aktardı.

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'FAHİŞ FİYATLARLA İLGİMİZ YOK'

İsmail Genç, "Biz üretim bölgesindeyiz. Türkiye'deki yumurta fiyatlarını Afyon belirler. Afyon'da bizim 63-72 gram diye sınıflandırdığımız large yumurtanın çiftlik koli satış fiyatı, hiçbir zaman 20 lirayı geçmedi. Ulusal marketlerde 30 lira, 34 lira, 36 lira gibi fahiş fiyatlarda satılmasının bizimle hiçbir ilgisi yok. Şu an 63-72 gram large yumurtanın bu hafta için koli fiyatı 18 lira. Yani o yüzden üreticiyi günah keçisi ilan etmenin de anlamı yok. Yumurtanın ulusal marketlerde tanesinin 1.1, 1.2 lira civarında satıldığını biz de görüyoruz. Bunu görünce haliyle biz de üzülüyoruz. Çünkü burada günah keçisi ilan edilen üretici maalesef. Ama bu işte bizim en ufak kusurumuz, kastımız yok" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Barbaros Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, geçen yıl hayvan sevgisi, yardımlaşma duygusu ve öğrencilerin okula ilgisini artırmak amaçlı okul bahçesinde atıl durumdaki kömürlüğü kümes yapma kararı aldı. Okul idareci ve öğretmenleri, öğrenci ile velilerin desteğiyle kömürlüğü tamir ettirip, boyattı. Kümes haline getirilen kömürlüğe 40 tavuk alındı. Öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla boş zamanlarında ve teneffüslerde tavukların bakımını yaparak, yumurtalarını toplamaya başladı. Toplanan yumurtaların bir kısmı öğretmenlere satılarak tavuklara yem temin edilirken, kalanı da öğrenciler tarafından mahalledeki ihtiyaç sahiplerine verildi. Okulu daha eğlenceli hale getiren uygulama ile öğrencilerin okula bağlılığı amaçlanırken, diğer yandan öğrencilere hayvan sevgisi ve yardımlaşma duygusu öğretilmesi hedeflendi. Okul idaresi ve öğretmenler çalışmanın büyütülmesi kararı aldı. Yapılan 6 aylık çalışma ile yıkılan kümes tekrar yapılırken, son teknoloji yemlik, suluk ve ilaçlama aletleri ile dizayn edildi. Kümese 300 adet de 'Lohman sandy' cinsi tavuk konuldu. Tavuklar günde 250'nin üzerinde yumurta verirken, öğretmenler bu yumurtaları yakındaki bir markete ve öğretmen arkadaşlarına satışa başladı. Buradan elde edilen gelir ile de 18 öğrenciye burs verildi. Öğrencilere bu ay ilk burs ödemeleri yapılırken, öğrenci başı 150 TL olmak üzere toplam 2700 TL burs verildi. Kümesin gelirini artırmak isteyen öğretmenler daha çok öğrenciye burs imkanı sağlamak istiyor. Çalışmanın öğrencilere ve öğretmenlere çok faydalı olduğunu ifade eden Okul Müdürü Salih Bulut, 40 tavuk ile başlamıştık. O zaman aldığımız yumurta sayısı da çok azdı. Aslında ilk başladığımızda yumurta alma gibi bir derdimiz de yoktu. Ciddi manada devamsızlıkları olan ve burada söyleyemeyeceğim problemleri olan öğrencilerimizi motive etmek amacı ile işe başladık dedi. Daha sonra kümesi yıkıp, yeniden yapmaya karar verdiklerini anlatan Okul Müdürü Bulut, Kümesi yıkıp yeniden tam teknolojik olarak yapmaya karar verdik. Bu süreç 6 ay kadar sürdü. Şimdi 300 kadar 'Lohman sandy' cinsi tavuklarımız da geldi. Bu pandemi sürecinde de bütün arkadaşlar sağ olsunlar destek verdi. Belediye Başkanımız, Kaymakamımız destek verdi. Ziraat Odası Başkanımız Fatma Hanım'ın ciddi anlamda gayret ve destekleri var. İçinin ekipmanları sulukları, yemlikleri, ilaçlamaları tam otomatik. Yumurta satışlarımızı da kendi öğretmenlerimize ve yakındaki bir markete gerçekleştiriyoruz. Gelen geliri de öğrencilerimize burs vermeye başladık. Bu 18 öğrencimize burslarını yatırdık. Mahalleli ve çevredeki insanlar ile ciddi anlamda kaynaştık. Rehabilite olması gereken öğrencilerimizi burada okula motife ettik diye konuştu. Kümeste incelemede bulunan ve yem desteği sağlayan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da şöyle dedi: Barbaros Okulu'muzun müdür ve öğretmenlerimiz ilk başta küçük bir proje ile başlamış. Daha sonra çok büyük bir çalışma haline dönüşmüş. Bu proje ile öğretmenlerimizin öğrencilerimize burs desteği sağlamaları çok güzel bir şey. Öğretmenlerimiz kendileri de özverili bir biçimde ciddi anlamda emek sarf etmiş. Yalnız gördüğümüz üzere ve öğretmenlerimizin de bahsettiğine göre tavuklar da çoğalınca yem sıkıntısı başlamış. Ben kendi şahsım adına desteğimi sağladım. Belediye Başkanımız destek olmuş. İlçemizin ileri gelenleri olmak üzere herkesten bu desteği bekliyoruz. Yumurtalar öğrencilere burs oldu: Okul bahçesindeki kümeslerden yumurta alınmaya başlandı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Barbaros Ortaokulu öğretmenleri atıl durumdaki kömürlüğü kümese çevirdi. Öğretmenler besledikleri tavukların yumurtalarından elde ettikleri gelirle 18 öğrenciye burs sağladı. Öğrencilere bu ay ilk burs ödemeleri yapılırken, öğrenci başı 150 TL olmak üzere toplam 2700 TL burs verildi. Okulda 40 tavukla başlanan tavukçuluk girişimi, 300 tavuğa çıkarken günde 250'nin üzerinde yumurta alınmaya başladı.

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'ŞU ANKİ SATIŞ FİYATLARI MALİYET SINIRINDA'

Şu anki satış fiyatının maliyet sınırında olduğunu belirten Genç, “Maliyetler çerçevesine çıkmış fiyatlar civarında satış yaparken, yumurtanın fahiş fiyatlarda tüketiciye ulaşması bizi haliyle üzüyor. Hububat fiyatları, emtia fiyatları dünyada her geçen gün artıyor. Bizim de yem maliyetlerimizde ciddi artış var. Bundan 4 ay önce yemimizin metrik tonunu 1700 lira civarında mal ederken şu anda 2 bin 700, 2 bin 800'lere çıktı. Bundan dolayı şu anki satış fiyatlarımız maliyet sınırında. Cebimize giren bir kar marjı yok. Maalesef her şeyde olduğu gibi yine aracılar kazanıyor" dedi.

FOTOĞRAF 8 Pox virüs enfeksiyonu olarak bilinen çiçek hastalığı son bir ayda Kırıkkale'de en çok tavuklarda görülmeye başladı. Tüm dünyada yaygın olarak görülen bir kanatlı hastalığı olan çiçeğin ölüm oranı çok yüksek olmasa da özellikle ekonomik anlamda değerli sürülerde verim kaybına neden olabiliyor. Ciddi solunum yolu problemleri şekillenen hayvanlarda ölümlere sebebiyet veren hastalık, en çok tavuk ve hindi gibi kanatlı hayvanlarda görülüyor. Kanatlı hayvanların yüz, göz, ağız kenarları ile deride ortaya çıkan ve solunum yollarını da etkileyen bulaşıcı viral bir hastalık olarak biliniyor. Bulaş riski yüksek olması nedeniyle yumurta verimini de ciddi oranda düşürüyor. İç Anadolu Bölgesi'nde Kırıkkale ve çevresinde son dönemlerde sıkça görülen çiçek hastalığını durdurmanın en önemli yolunun aşılama olduğu belirtiliyor. Veteriner Hekim Ümit Duman, çiçek hastalığının özellikle kanatlı hayvanlarda bulaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Son bir ayda tavuklarda görülmeye başladı: Tek çaresi ’aşı’ Kırıkkale'de son bir ayda kanatlı hayvanlarda çiçek hastalığının yayıldığını ifade eden Veteriner Hekim Ümit Duman, hastalığın diğer hayvanlara bulaş riskini önlemek için tek çarenin aşı yaptırmak olduğunu söyledi.

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'BU GİDİŞ NEREYE VARIR BİLMİYORUM'

Yumurta fiyatlarındaki artıştan vatandaş da şikayetçi. En son geçen pazartesi günü yumurta aldığını ifade eden emekli Ali Osman Kızıl, "Kolisi 22 liradan yumurta aldım. Başını almış gidiyor. 35-40 liraya çıktı diyor haberlerde, nasıl olur bu gidiş, nereye varır bilmiyorum" dedi.

En son geçen hafta yumurta aldığını aktaran esnaf Erhan Ateş, "Kolisi 25 liradan aldım. Artık bir hafta sonra, bir ay sonra ne olur bilemiyoruz. Ama 25 liraya geçen hafta yumurtanın kolisini almıştım. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

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'BİR YUMURTA 1 LİRA OLURSA VATANDAŞIN VAY HALİNE'

Emekli Ali Yılmaz ise, "En son yumurtayı geçen hafta içinde aldım. 15'lik koli aldım. 14.95'e çıkmış fiyatı. Yani yaklaşık 1 liraya karşılık geliyor. Hatta evle de paylaştım bu durumu. Korkunç bir fiyat artışı, yüzde 100'ü bulmuş. 35 kuruşla 50 kuruşa alıyorduk, 1 liraya çıkmış, anormal bir fiyat artışı. Vatandaşın beslenmesi, en ucuz yollu yumurta olduğu için geçimle alakalı çok önemli bir şey. Bir yumurta 1 lira olursa vatandaşın vay haline" diye konuştu.

'İNDİRİM GÜNÜNDE 1200 KOLİYİ BULUYORUZ'

Antalya'nın Kepez ilçesindeki büyük bir marketin sahibi olan Veysi Yılmaz ise yumurta fiyatlarındaki artışı, alım-satımdan komisyon alan aracı firmalara bağladı. İki veya üç el değiştiren yumurtada fiyatın tane başına 1 liraya kadar çıktığını belirten Yılmaz, "Afyon'dan yumurtanın kümes çıkış fiyatı 60 kuruş. Zincir mağazalarda çok sayıda aracı girdiği ve 3 kişi kazanç sağlamaya çalıştığı için fiyat artıyor" dedi.

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Kendi kümesi olup satış yapan şirketlerin bile zincir mağazadaki fiyata uygun fiyat yükselttiğini vurgulayan Yılmaz, "Biz gelir seviyesi düşük olan bölgedeki bir marketiz. Haftada bir gün 30'luk paketi 19.99'dan satıyoruz. Diğer günlerde ise yumurta kolisini 27 liradan satıyoruz. Biz kendi imkanımız ile yapıyoruz. İlgi çok yüksek. Haftada bir gün yapıyoruz o gün alıyorlar. İndirim gününde 1000- 1200 koliyi buluyoruz. Yumurta her çocuğun yemesi gereken bir protein. Ne kadar dip rakama satılırsa o kadar iyi olur" diye konuştu.