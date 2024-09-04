Üretici ve market arasındaki en büyük fiyat farkı limonda

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, ağustos üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fiyat farkı en fazla limonda
Tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini belirten Bayraktar, "Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, geçen ay fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğuna dikkati çekerek, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kuru incir, üreticide patates olduğunu aktardı.
Özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı.
Meyve suyu firmalarının üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: