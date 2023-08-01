Üreticiden markete gelirken fiyatı uçan iki ürün: Yüzde 390 fiyat farkı ortaya çıktı

Söz konusu ayda üretici ile market arasında yüzde 390,7 ile en fazla elmada görülen fiyat farkını, yüzde 268,6 ile kuru üzümün, yüzde 219,7 ile havucun, yüzde 198,5 ile maydanozun, yüzde 192,1 ile marulun, yüzde 185,4 ile kuru incirin takip ettiğini belirten Bayraktar,