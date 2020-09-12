Üretimde güçlü ve rekabetçiyiz: 30 milyon dolarlık yerlileşme adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyada temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında 33 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G) firmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni yatırımları ve yerlileşme adımları olacağını bildirdi. P&G, Gebze'deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği "Yerli Üretim Yatırımları Toplantısı'nda" ülke ekonomisine verdiği katkıyı kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, firmanın ülke ekonomisine katkısı, üretim faaliyetleri, Ar-Ge çalışmaları ve yatırım planlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra tesisleri gezdi. Bakan Varank, Procter&Gamble'ın 33 yıldır Türkiye'de hem üretim hem de satış yaptığına işaret ederek, firmanın özellikle kişisel hijyen ve deterjan alanında Türkiye'deki önemli firmalardan biri olduğuna, Gebze'nin ardından Şekerpınar'daki yeni yatırımını da tamamlandığına dikkati çekti.

P&G firmasının Gebze’deki üretim tesislerini ziyaret eden Sanayi Bakanı Mustafa Varank’a P&G Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu eşlik etti.

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2023’E KADAR YERLİLEŞME HEDEFİ

P&G'nin Türkiye'deki tedarik zinciri ve yerlileşme adımlarına da değinen Varank, "Pandemi döneminde temizlik ürünleri çok daha fazla gündeme geldi. O günlerde, Türkiye'de yerlileşme hususunda global tedarikçilerin Türkiye'deki tedarikçileri nasıl değerlendirmeye başladıklarıyla ilgili bir örnek vermiştim. O örnek Procter&Gamble ile ilgiliydi. Procter&Gamble deterjanda kullandığı bazı kimyasalları o dönemde Çin'den ithal edemeyince Türkiye'deki üreticilerle anlaşıp bu ürünleri yerli olarak üretmeye başladı" diye konuştu. Varank, Türkiye'de büyük bir pazar payına sahip olan P&G'nin bu sene 120 milyon dolar ihracat yapmayı planladığını aktarırken, firmanın 2023'e kadar yeni bir yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çekti. Varank, “30 milyon dolarlık ürünü, yani şu anda ithal ettiği ürünü yerli tedarikçilerden almak üzere bir plan yapmışlar. 2023'e kadar o plan uygulamaya geçerse cari açığın azaltılmasına da katkı sağlamış olacaklar” dedi.

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İHRACATTA EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞTIK

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu da “Mart-nisan aylarında yakaladığımız ihracat oranları, 33 yıllık tarihimizin en yüksek rakamı oldu. Buradaki üretimin yaklaşık yüzde 40'ını ihraç edebildik" diye konuştu. Şirket olarak öz yeterlilik, yerlileştirme faaliyetleri ile küresel tedarik zincirine yerli oyuncular kattıklarını belirten Turnaoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'de P&G olarak yaklaşık 450 tedarikçiden 175 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet alımı yaparak ekonomiye katkı sunuyoruz. Türk tedarikçilerin sayısı, yabancı tedarikçilerimizin üstünde. Türkiye'de 89 farklı şirket bize tedarik sağlıyor. Bunlar aynı zamanda diğer P&G yönetim merkezlerine de ürün veya hizmet ihracatı yapıyor. Bu 89 firmadan 42 tanesi de yüzde 100 yerli üretici konumunda. Bu firmalar, P&G'nin bölgedeki diğer üretim ve operasyon merkezlerine sadece geçen sene yaklaşık 170 milyon dolar değerinde ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiler. Bunu geliştirmek istiyoruz."

AR-GE ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERMEYE BAŞLADI

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, yeni yerli Ar-Ge merkezinin Gebze üretim tesisinde 2018 yılında faaliyete geçtiğini anımsatarak, buranın Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi, P&G’nin Avrupa’yla Asya arasındaki tek Ar-Ge merkezi olduğuna dikkati çekti. Şu anda 30’dan fazla teknisyen, araştırmacı ve yüksek mühendisin merkezde çalıştığı bilgisini veren Turnaoğlu, “5 üniversite, 25 Ar-Ge sanayi iş birliğiyle 18 aktif proje var. TÜBİTAK’la beraber de çalışıyoruz. Şimdiden bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’deki tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünleri Türkiye’de üretmeye başladık” dedi. Turnaoğlu, bunların kısa zamanda Türkiye’den bölgeye ihracatının da sağlanacağını vurguladı.