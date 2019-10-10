Ekonomi Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokyayı uçurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artış Kapadokya'yı uçurdu

Türkiye’ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı. Uzakdoğu ülkelerinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu rakamlarına da yansıdı. Bu yılın 9 ayında Kapadokya Havalimanı'na yüzde 28 artış ile 372 bin yolcu geçiş yaptı. Uçak trafiği ise yüzde 17 artarak 2 bin 278'e yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya'ya turistlerin ilgisiyle beraber uçak ve yolcu trafiğinde artış da devam ediyor. Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’nın havalimanından geçen yolcu sayısı 9 ayda yüzde 28 artış ile 372 bine, uçak trafiği ise yüzde 17 artış ile 2 bin 278'e yükseldi.

Kapadokya bölgesindeki müzeleri 2 milyon 900 bin kişi ziyaret ederken özellikle üç Uzakdoğu ülkesinden gelişlerdeki artışlar Kapadokya Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısındaki artışı olumlu yönde etkiledi.

DHA
Türkiye’ye gelen Çinli, Güney Koreli ve Japon turist sayısının 8 ayda toplam 500 bini yükselmesi özellikle üç ülke vatandaşlarının gözde tatil merkezlerinden Kapadokya'ya gelişlerde artışa yol açtı.
  • Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 8 ayda yüzde 12.66 artış ile 292 bine, Güney Koreli turist sayısının yüzde 36.15 artış ile 141 bine, Japon turist sayısının da yüzde 31 artış ile 67 bine yükselmesi Kapadokya Havalimanı'nı hareketlendirdi. Çinlilerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında Kapadokya geliyor.

THY, İstanbul Havalimanı’ndan Kapadokya’ya seferlerini günde 3'e, Anadolujet ise Sabiha Gökçen’den 2 sefere çıkardı. Nevşehir'de 31 işletmede toplam 260 adet balon bulunuyor.

55 saniyede Kapadokya!
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55 saniyede Kapadokya!
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da balon yolculukları drone ile görüntülendi.


2018 yılında 537 bin kişi balon turuna katıldı

Türk turizmine yılda 70 milyon euro katkı sağlayan Kapadokya'da balon uçuşlarına katılan yolcuların sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaşmıştı. SHGM tarafından yetkilendirilen 25 firmanın toplam 239 sıcak hava balonu ile faaliyetlerini sürdürdüğü Kapadokya’da geçtiğimiz yıl toplam 30 bin 514 balon uçuşu gerçekleştirildi.

DHA
Bu yılın 9 ayında Kapadokya Havalimanı'na yüzde 28 artış ile 372 bin yolcu geçiş yaptı.

Yılık ortalama uçuş sayısı ile trafik hacmi ve uçulan gün sayısı bakımından dünyanın en büyük sıcak hava balonu merkezlerinden biri olarak gösterilen Kapadokya’da 2018 yılında 230 gün balon uçuşu yapılmıştı. SHGM verilerine göre 2008 yılında 10 tane olan balon işletme sayısı 10 yıllık dönemde yüzde 250 artışla 25 firmaya ulaştı. Balon sayısı ise yüzde 350 oranında artarak 67’den 239’a yükselmişti.

Kapadokya balon turları iki periyot olarak yapılıyor

Kapadokya bölgesinde uçuşlar günlük olarak iki periyot halinde yapılıyor. İlk periyodu gün doğumundan 30 dakika öncesi ile yerel saat 11.00 arasında ve aynı anda en fazla 105 balonun uçuşuna izin veriliyor.İkinci periyod ise yerel saat ile 14:00 ile gün batımından 30 dakika sonrasına kadar meteorolojik verilerin olumlu alınması kaydıyla en fazla 65 balonun uçuşuna izin veriliyor.

Heyecanlandıran keşif: Kapadokya’da tesadüfen bulundu
FOTOĞRAF 6
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Nevşehir'de Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tarlasında çalışan Bahri Orhan tesadüfen kaya oyma mekan girişlerine rastladı.
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Bahri Orhan bulmuş olduğu kaya oyma mekan girişini jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonrasında bulunan kaya oyma mekanın Tatlarin yeraltı şehrinin 2 kilometre kuzeyinde olduğu tespit edildi.
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Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde bulunan kaya oyma mekanın içerisinde geçmiş dönemlere ait işlemeler olduğu tespit edilirken, Müze Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan çalışmaların ardından yeraltı şehrinin hizmete kazandırılacağı öğrenildi.
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Kapadokya’da yeraltı şehri bulundu
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Kapadokya’da yeraltı şehri bulundu
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Kapadokya’da yeraltı şehri bulundu
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tesadüfen ortaya çıkan bir yeraltı şehri bulundu.
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Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 38'inci günde de sürdürdü. 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Hayal için Ağrı’nın Hamur ilçesinden gelerek 3 Ekim'de HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, Barış Pınarı Harekatı'nı, kızı Hayal'in dağdan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olması için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Kızına seslenen Demir, "Türk askerlerine teslim olun. Hiç direnmeye gerek yok. Bak biz sizi burada bekliyoruz" dedi.

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