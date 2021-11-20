Vakıf Katılım GFT ile Türkiye’de bir ilke imza attı

Vakıf Katılım Türkiye’de bir ilke imza atarak uygulamaya aldığı dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) ürünüyle, işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkânı sunuyor. Alacaklı işletmeler de Garantili Fon Transferi (GFT) hesaplarına gelen dijital bakiyeyi vadesini beklemeden dilediği miktarlarda bölerek, ödemelerini daha güvenli ve kolayca gerçekleştirebiliyor.

Finans dünyasına yeni bir soluk

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, işletmelerin ticari faaliyetlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde devam etmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vakıf Katılım uygulamaya aldığı yeni ürünü Garantili Fon Transferi’yle (GFT), bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, vadeli mal alım satımı yapan ticari işletmelerin nakit döngüsünü, bölünebilir ve devredilebilir dijital ödeme sistemiyle güvence altına alan bir ödeme alt yapısı sunuyor.

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Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş

Geleceğin ödeme aracı

Geleceğin vadeli ödeme aracı olarak nitelendirilen GFT’yle, vadeli ödemeler, dijital olarak, mal veya hizmet satımı yapan firmaların hesabına aktarılıyor. Hesabına GFT bakiyesi intikal eden firma dilerse, kendisine ulaşan GFT’yi, borçlusu olduğu başka ticari işlemlerin ödemesi için, ihtiyaç duyulan miktarlarda bölerek vade gününe kadar kullanabiliyor. Böylece başlangıçta bir müşterinin tek bir ticari işlemi için başlatılan gayrinakdi finansman süreci, daha fazla firmanın çok sayıda ticari işlem hareketliliğine fırsat vermiş oluyor.

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İnternet ve Mobil Şube ya da en yakın Vakıf Katılım şubesi üzerinden transferin gerçekleşebildiği GFT’nin devir ve dolaşımı, havale ve EFT kadar hızlı, kolay ve eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Garantili Fon Transferi (GFT) hesabı açmak çok kolay

Vakıf Katılım müşterisi olan tüm ticari işletmeler Vakıf Katılım şubelerinden ya da İnternet ve Mobil Şube üzerinden, Vakıf Katılım müşterisi olmayan işletmeler ise en yakın Vakıf Katılım şubesine giderek GFT hesabını rahatlıkla açtırabiliyor.

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İkram Göktaş: “İşletmeler tahsilat ve finansman sorunu yaşamayacak, piyasada güven artacak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş: “Vakıf Katılım olarak bankacılık sektöründe bir ilk olan GFT sayesinde, firmaların nakit yönetimini kuvvetlendiriyor, vadeli alacaklara satın alma gücü kazandırıyor, böylece hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de işletmelerimizin ödemelerini kolaylaştırıyoruz. GFT uygulamamızla ticari işletmelerimize, tahsilatlarını ve ödemelerini yaparken hiçbir zarara uğramamalarını teminen Kurumumuzun garantörlüğünü sunduğumuz, ticari işlemlerini çok daha hızlı ve efektif bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak sağladığımız için mutluyuz” dedi.

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“Garantili Fon Transferi (GFT), Vakıf Katılım’ın ödeme taahhüdüdür”

Vakıf Katılım müşterilerinin artık, hesaplarında bulunan ve henüz vadesi gelmemiş olan GFT’leriyle vade tarihini beklemeden diğer ticari ödemelerini gerçekleştirebileceklerine dikkat çeken ve GFT’nin Vakıf Katılım’ın ödeme taahhüdü olduğunu vurgulayan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: “GFT’yle mal ya da hizmet alım satımında ticari işletmelerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde faaliyetlerini yürütmelerine ve böylelikle üretimlerine daha fazla odaklanmalarına katkı sunuyoruz. Ürünümüz, ödemelerde kullanılmak üzere, hesabında GFT bulunan işletmenin inisiyatifiyle bölünerek devredilme ve vade gününe kadar dolaşımda kalma imkânıyla da önem taşıyor.

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