Ekonomi Vakıf Katılımdan elektrikli araçlara uygun finansman
İŞ DÜNYASI

Vakıf Katılım'dan elektrikli araçlara uygun finansman

Vakıf Katılım, doğa dostu vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla elektrikli ve hibrit taşıt finansmanı kar oranını da yüzde 1,50 olarak belirledi.

Haber Merkezi AA
Vakıf Katılımdan elektrikli araçlara uygun finansman
Foto/arşiv

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, araç sahibi olmak isteyen müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayarak otomotiv sektörünün canlanmasına katkı sağlamak adına uygun finansman oranlarını devreye aldı.

Buna göre, araç finansmanında 48 aya varan cazip vade seçenekleri sunan ve aylık kar oranını yüzde 1,55'e çeken Vakıf Katılım ayrıca, doğa dostu vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla elektrikli ve hibrit taşıt finansmanı kar oranını da yüzde 1,50 olarak belirledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisiyle, toplu ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen ve bununla birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısında hızlı bir yükseliş var. Kurumumuza gelen taleplerden de bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bizler de bu sebeple dileyen herkes araç sahibi olsun, otomotiv sektörü yeniden atağa kalksın diye uygun araç finansman oranlarını devreye almış olmaktan dolayı mutluyuz." ifadesini kullandı.

Göktaş, her alanda uygun finansman koşulları oluştururken çevreyi ve doğayı koruma odaklı girişimlere özellikle önem verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vakıf Katılım olarak araç finansmanı aylık kar oranımızı yüzde 1,55 olarak belirledik. Ayrıca doğanın korunmasının en öncelikli görevlerimizden biri olduğu düşüncesinden hareketle, doğanın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlayan ve bu sebeple elektrikli hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerimizi desteklemek teşvik etmek için de kar oranını yüzde 1,50'ye çektik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmelerine yardımcı olmak adına uygun finansman seçenekleri sunmaya devam edeceğiz."

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