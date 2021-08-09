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Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 9 Ağustos yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 artışla 1.436,85 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0,21 artarak 1.434,76 puandan kapandı. Endeks, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle haftalık bazda da yüzde 3 değer kazandı.

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