Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Vakıf Katılım ikinci el araçta dolandırıcılığı bitirecek sistemi devreye aldı
İŞ DÜNYASI

Vakıf Katılım "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı

Vakıf Katılım ikinci el araçta dolandırıcılığı bitirecek sistemi devreye aldı

Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı. Noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıran "Güvenli Ödeme Sistemi" ile işlemler dijital olarak gerçekleştirildiği için tarafların nakit taşıma yükü ortadan kalkıyor

Haber Merkezi AA
Vakıf Katılım Güvenli Ödeme Sistemini uygulamaya aldı
Foto/arşiv

Vakıf Katılım, ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, Türkiye Noterler Birliği ile iş birliği yaparak araç bedeli ve tescilini güvence altına alan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni hizmete sundu.

Noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerinde dolandırılma riskini ortadan kaldıran "Güvenli Ödeme Sistemi" ile işlemler dijital olarak gerçekleştirildiği için tarafların nakit taşıma yükü de ortadan kalkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Güvenli Ödeme Sistemi ile ikinci el araç alım satımında müşterileri için endişe oluşturan tüm unsurları ortadan kaldırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme ile dijital kanallarımızdan başlatılacak talimat sonrasında satış yapacak müşterimizin ve aracı alacak kişinin noterde yapacağı alım-satım işlemleri kurumumuz aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu sistem, kurumumuzun 'Türkiye Noterler Birliği Güvenli Ödeme' hesabına alıcı tarafından aktarılan tutarın işlem öncesi blokeye alınması, satış gerçekleştiğinde de Türkiye Noterler Birliği sisteminden gelen referans kodu ile satıcı hesabına paranın aktarılması şeklinde işliyor."

Dijital alanda yürüttükleri çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildiren Göktaş, "Müşterilerimizin istedikleri dijital kanallar üzerinden tüm işlemlerini sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için teknolojik altyapımızı sürekli güncelliyor, yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Temassız ödemenin hız kazandığı, nakitsiz yaşam anlayışının daha fazla benimsendiği günümüzde Güvenli Ödeme Sistemi ile müşterilerimize yeni bir açılım sunduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan 73 milyar liralık repo ihalesi
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan 73 milyar liralık repo ihalesi

TCMB'nin varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu
EKONOMİ
TCMB'nin varlıkları martta 86,7 milyar dolar oldu
Abone Ol Google News
Polis kılıktan kılığa girip izledi

Polis kılıktan kılığa girip izledi

Vinçle 5 katlı binanın çatısına çıkarıp parçalamışlar.
Ek süre istiyorlar

Ek süre istiyorlar

​Seyahat firmaları yoğunluğa karşı 3-4 gün süre talep ediyor.
Bloombergden iki yüzlü tavır: Türkiyede olunca Erdoğanın dayatması Avrupadaysa tedbir

50 milyon liralık<br>sosyal destek

50 milyon liralık
sosyal destek

​Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay duyurdu, başvurular başladı.

22 kişiye yakalama kararı

​TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

​İstanbul merkezli iki ilde operasyon.

Atıl araziyi tarıma kazandırdı 20 kişiye istihdam sağladı.
Yok hükmündedir

Yok hükmündedir

Biden'ın açıklamasına yönelik TBMM'den net cevap.
Ben cani<br>anne değilim

Ben cani
anne değilim

​Üç çocuğunun boğazını keserek öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.