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Ekonomi Vakıf Katılımdan 6 tonluk külçe altın ihracatı
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Vakıf Katılım ocak-kasım döneminde 6 ton külçe altın ihracatı gerçekleştirdi

Vakıf Katılım'dan 6 tonluk külçe altın ihracatı

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin yayımladığı rapora göre Vakıf Katılım en fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş oldu. Banka ocak-kasım döneminde yaklaşık 6 ton külçe altın ihracatı yaptı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vakıf Katılım'ın açıklamasına göre, banka, 755 kuruluşun yer aldığı ve ihraç edilen tüm mal gruplarını kapsayan sıralamada yaklaşık 6 ton külçe altın ihracat hacmi yakaladı.

Bu dönemde "en fazla altın ihracatı yapan finansal kuruluş" olan banka, başta Londra ve İsviçre olmak üzere yaklaşık 360 milyon dolarlık külçe altın ihracatı gerçekleştirdi ve ihraç edilen tüm mal gruplarını kapsayan kategori sıralamasında da ikinci oldu.

Kurum ayrıca, 2019'da 63,4 ton fiziksel külçe altın alım-satımı gerçekleştirerek Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda (KMTP) en fazla altın işlem hacmine sahip olan finansal kuruluş unvanını elde etmişti.

"Pandemi şartlarına rağmen uluslararası arenada fark oluşturduk"

Açıklamada görüşleri yer alan Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2017'den bu yana Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda "piyasa yapıcılık" unvanına sahip olduklarını bildirdi.

Göktaş, "Küresel ticaretteki keskin daralma ve pandemi şartlarına rağmen, etkin pazarlama politikalarıyla kıymetli madenler piyasaları merkezi olan Londra ve İsviçre pazarları başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz altın ihracatlarıyla uluslararası arenada yine fark oluşturduk." açıklamasında bulundu.

Göktaş, şimdiye kadar olduğu gibi gelecek dönemde de yurt içi ve yurt dışı işlemlerinin hacmini daha yukarı seviyelere taşımak için çalışmalarına özveriyle devam edeceklerini aktardı.

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